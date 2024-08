東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供される、ディズニー映画『白雪姫』モチーフの「スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト)」を紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト)

販売期間:2024年9月1日から2024年11月7日

価格:1個 750円

販売店舗:東京ディズニーランド「ボイラールーム・バイツ」、「トゥーントーン・トリート」/東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

二つの味を一度に楽しめるスペシャルまん。

ディズニー映画『白雪姫』に登場する毒リンゴをイメージしたまんじゅうと、ハロウィーン定番のジャック・オー・ランタンをイメージしたまんじゅうの2種類です。

毒リンゴをイメージしたまんじゅうの中にはテリヤキチキン、ジャック・オー・ランタンをイメージしたまんじゅうの中にはベーコンポテトが入っています。

パークでの食べ歩きにもおすすめ。

ディズニーヴィランズの肖像が描かれたパッケージにも注目です。

『白雪姫』の毒リンゴをイメージ!

東京ディズニーリゾート"ディズニー・ハロウィーン2024"スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト)の紹介でした。

