ネコ型配膳ロボット登場！バンプレスト「BellaBot（ベラボット）」

バンプレスト「BellaBot(ベラボット)」

■商品概要

・商品名 :BellaBot めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜うれしいニャ〜

・投入時期 :2025年1月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約34cm

・商品名 :BellaBot 表情コロコロ ぬいぐるみマスコット

・投入時期 :2025年2月登場予定

・種類 :全6種

・商品サイズ:約6cm

BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、ネコ型配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」が、アミューズメント専用景品として2025年1月より初登場。

ファミリーレストランなどで働く「BellaBot」が約34cmの大きなサイズのぬいぐるみと、さまざま表情をしたぬいぐるみマスコットになって、全国のアミューズメント施設へ向けて順次投入されます。

■商品特長

ファミリーレストランなどで働くネコ型配膳ロボット「BellaBot」がぬいぐるみになって、アミューズメント専用景品に初登場。

約34cmの大きなサイズのぬいぐるみ『BellaBot めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜うれしいニャ〜』は、抱きやすく、ふわっとした手触りの良いぬいぐるみです。

お店での「BellaBot」は勤務中のため、あまりコミュニケーションを取れませんが、このぬいぐるみを獲得すれば、自宅で抱いたり、なでたり、たくさん触れ合うことができます。

そのほか、配膳のお仕事をイメージして飾ったり、撮影を楽しんだりすることもできるぬいぐるみです。

さらに、約6cmの小さくてかわいいサイズ感のぬいぐるみ『BellaBot 表情コロコロ ぬいぐるみマスコット』が登場。

ゴム紐が付いているのでカバンなどに付けて一緒にお出掛けができるほか、推しアピールにも最適なぬいぐるみです。

多彩な表情の中から人気の笑顔など全6種でラインアップ。

自分の気分に合わせて付け替えることも楽しめるぬいぐるみマスコットです。

<共通事項>

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C)Pudu Robotics Japan

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

