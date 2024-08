ビジネス成功の「知恵」を伝授！わかやま産業振興財団「WAKA-CHEER」

公益財団法人わかやま産業振興財団は、和歌山県の事業者の成長を支援し、年間約15,000件の事業支援実績があります。

財団が有するビジネスの成長に役立つ「知恵」を伝授するビジネスメディア「ワカチア」を、2024年8月1日に公開しました。

公益財団法人わかやま産業振興財団「WAKA-CHEER」

サイト名 : 「知る」のアップデートができるビジネスメディアWAKA-CHEER(ワカチア)

URL :https://yarukiouendan.or.jp/waka-cheer/

公開日 : 2024年8月1日(木)

コンセプト: 「知る」のアップデートができる

特徴 : 和歌山県の中小企業や個人事業主に向けて、財団、国および和歌山県の支援策の募集情報やビジネスの課題解決に役立つ知識・ノウハウを事例やコラム等でわかりやすく、具体的に発信します。

名称の由来: 「ワカチア」には「知恵をわかちあう」「和歌山をチア(応援)する」という意味を込めています。

今回、財団が有するビジネスの成長に役立つ「知恵」を伝授するビジネスメディア「ワカチア」を、2024年8月1日に公開。

すぐに活用できる支援情報や、身近な企業の「成功のノウハウ」、多様なビジネスの専門家の知見とノウハウなど、経営者をはじめ、企業にお勤めの方から起業を検討されている方まで、お役に立つ情報を随時発信。

■サイトオープン記念

公式LINEお友だち登録で合計24事業者様にバナー広告1か月無料が当たる抽選会を開催中!

