Ìî¡¹Â¼¿¿¡¢Ä¹½÷¡¦¹á²»¤È¥ì¥¢¤Ê¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡¡¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼¿¿¡Ê60¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î¹á²»¡Ê23¡Ë¤È¤Îµ®½Å¤Ê¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ªÄ¹½÷¡¦¹á²»¤È´ó¤êÅº¤¦¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¿¿
¡¡¡Öº£²ó¤â¥µ¥µ¤Î²È¤Ç³«¤¤¤Æ¤ëBBQ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾·ÂÔ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê56¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º´¡¹ÌÚ»á¡¢¹á²»¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥ì¥¢¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀ¸Áþ¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç³°¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Ç¤·¤¿¤¬º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÍ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹âµé¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Öº£Ìë¤â¥µ¥µ¤ÎÃç´ÖÃ£¤Ç³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡£¥ì¥¢Åê¹Æ¤À¡£YouTube¤Ç¤â¡¢ÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤â¤ª´é¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ªÄ¹½÷¡¦¹á²»¤È´ó¤êÅº¤¦¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¿¿
¡¡¡Öº£²ó¤â¥µ¥µ¤Î²È¤Ç³«¤¤¤Æ¤ëBBQ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾·ÂÔ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê56¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º´¡¹ÌÚ»á¡¢¹á²»¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥ì¥¢¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡£¥ì¥¢Åê¹Æ¤À¡£YouTube¤Ç¤â¡¢ÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤â¤ª´é¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£