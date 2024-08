春に完売アイテム続出！ROPÉ PICNICと国民的キャラ「ドラえもん」とのスぺシャルコレクションの第3弾登場

アパレルブランド「ROPÉ PICNIC(ロペピクニック)」から今春発売された、国民的キャラクター「ドラえもん」と初のコレクション、

本コレクションの第3弾が発表されました。

本コレクションでは、大人から子どもまで幅広い年代に愛され続けているキャラクター「ドラえもん」をモチーフに、「ROPE’ PICNIC」らしい遊び心のあるデザインを提案。

第3弾のラインナップは全5型し。ウエアでは、カレッジスウェットを彷彿とさせる、「ドラえもん」と「ドラミ」を大きく施した裏毛のプルオーバーを発売。KIDSサイズも展開し、リンクコーディネイトで着用できます。

雑貨では、「ドラえもん」と「ドラミ」のフェイスを表情豊かにあしらった愛くるしいラウンドポーチやアクリルキーホルダーなど3型を提案。

それでは、ラインナップを見ていきましょう!

裏毛トップス

キャラクターをダイナミックにプリントした、裏毛トップス。「ドラえもん」には、”I’m by your side.”(君のそばにいるよ)、「ドラミ」には、”Dorami is a very reliable girl.”(ドラミはとても頼りになる女の子)のキュンとくるメッセージ入り。

品番:GSM54500

価格:¥5,489(税込)

カラー:ライトグレー/ピンク

サイズ:フリー

【KIDS】裏毛トップス

キャラクターをダイナミックにプリントした、KIDS用裏毛トップス。大人と同じデザインなので親子リンクコーディネイトでも楽しめます。

品番:GRM84020

価格:¥4,290(税込)

カラー:ライトグレー/ピンク

サイズ:S/M/L

ラウンドポーチ

ドラえもんと、ドラミのフェイス型ラウンドポーチ。コインケースやキャンディ入れなど、さまざまな用途で使える便利アイテム。キャラクター表情はそれぞれ2パターンラインアップ。

品番:GII84000

価格:¥3,850(税込)

カラー:ブラウン/ブルー/ブルー系/イエロー/イエロー系

サイズ:フリー

トートバッグ

ドラえもんと、ドラミをデザインしたミニトートバッグ。近所へのちょっとしたお出かけやランチバッグなどにちょうど良い大きさ。底マチ付きで容量もたっぷりです。

品番:GIX84010

価格:¥2,970(税込)

カラー:ブルー/ピンク

サイズ:フリー

カスタムアクリルキーホルダー

人気のひみつ道具とキャラクターがついたアクリルキーホルダー。バッグやポーチにつけたり、キーリングにしたりなど身に着けたくなるキュートなアイテム。

品番:GII84010

価格:¥1,390(税込)

カラー:ブルー/ピンク

サイズ:フリー

ノベルティキャンペーン

期間中、「ROPE’ PICNIC」リアル店舗にて、本コレクションの商品を含めて¥7,700(税込)以上の購入者にオリジナルトートバッグがプレゼントされます。どこでもドアから出てくる「ドラえもん」がプリントされたエコバッグは、畳むとコンパクトになり、持ち運びにも便利!【対象期間】2024年9月7日(土)〜 ※数量限定のためなくなり次第終了。

「ドラえもん」とのスぺシャルコレクション第3弾は、公式ファッション通販サイト「J’aDoRE JUN ONLONE(ジャドール ジュン オンライン)」にて、8月22日(木)正午頃に予約開始予定です。9月7日(土)には全国のリアル店舗にて販売開始。

ROPÉ PICNIC × ドラえもん 第3弾コレクション