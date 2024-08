ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて予約受付中の「ディズニーデザインおせち」2025年度版を紹介していきます☆

ベルメゾン「ディズニーデザインおせち」2025 まとめ

予約販売開始日:2024年8月23日(金)

種類:3種類

予約販売場所:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップが展開する、毎年大好評の「ディズニーデザインおせち」2025年度版の予約受付がスタート。

木製のお重に「ミッキー&フレンズ」をデザインした『おせち・特段重「ミッキー&フレンズ」』、ミッキー型の黒地のお重が上品でかわいい『おせち・三段重「ミッキー&ミニー」』、「くまのプーさん」のかわいいお顔をデザインした『おせち・三段重「くまのプーさん」』がラインナップされています。

2025年度版では、2024年度版にて好評だった最中の椀物が全てのおせちに付属。

お吸い物やクリームチーズスープ、コーンポタージュが詰め合わせてあるのも嬉しいポイントです。

また、3種類のおせちはいずれも4人前を想定したサイズ。

家族の食卓だけでなく、親族や友人を交えた集まりなどにも華やかさを添える、新年の始まりにふさわしい特別なおせちです☆

おせち・特段重「ミッキー&フレンズ」

価格:24,900円(税込)

重箱サイズ:約42×28.5×7.5(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(4人×3食分)、最中お吸い物4個、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

「ミッキー&フレンズ」が集合した木製フタがかわいらしい重箱のおせち。

50品目の和と洋の食材をバランス良く詰め込んだ、食卓が華やかになる特段重です。

重箱デザインに合わせた、4つのデザインの最中お吸い物が付いてきます。

おせち・三段重「ミッキー&ミニー」

価格:27,900円(税込)

重箱サイズ:約24×22.5×17(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(4人×3食分)、最中スープ4個、風呂敷1枚(約70僉70僉法⊇砲と5膳、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を中央に大きく配置し、背景に華やかな和柄をデザインしたお重を使ったおせち。

和洋折衷のお料理50品目を盛り込んだ豪華なおせちです。

家族みんなで楽しめるよう、大人向け食材と子供向け食材がバランス良く盛り込まれています。

「ミッキーマウス」のお顔や手の形にカットされた食材もポイントです。

おせち・特段重「ミッキー&フレンズ」とおせち・三段重「ミッキー&ミニー」には共通して、数の子やフロマージュ、栗きんとん、紅白かまぼこが入っています。

「ミッキー&フレンズ」がデザインされた風呂敷と、クリームチーズの最中スープ付きです。

おせち・三段重「くまのプーさん」

価格:27,900円(税込)

重箱サイズ:約19×23×17(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(4人×3食分)、最中スープ4個、風呂敷1枚(約70僉70僉法⊇砲と5膳、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

頬に手を添える「くまのプーさん」のアートを大きく配置した、かわいいデザインのお重を使ったおせち。

高級感のある食材を盛り込んだ47品目の大人向けの豪華なおせちです。

「くまのプーさん」のお顔があしらわれた食材もポイント。

和食だけでなく、洋食も盛り込まれた、様々な味わいを楽しめるおせちです。

フロマージュや高野豆腐、松前漬け、紅白かまぼこなど新年のお祝いにぴったりな食材が使われています。

「ティガー」や「ピグレット」など、100エーカーの森の仲間たちがデザインされた風呂敷と、コーンポタージュの最中スープがセットになっています。

期間限定割引キャンペーン

期間:2024年8月23日(金)〜9月30日(月)

期間限定で、5%割引が適用されます。

人気のおせちをお得に楽しめます。

毎年人気の「ディズニーデザインおせち」の2025年版が登場。

3種類それぞれの重箱デザインに合わせたお吸い物や風呂敷が付いています。

ベルメゾンの「ディズニーデザインおせち」2025は、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて予約受付中です☆

※積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

※沖縄全域、離島及び一部地域へは配送されません

※別途クール手数料300円(税込)がかかります

※商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※おせちはお重に盛り付けた状態での配送となります

※一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍しお召し上がりください。解凍までの目安は約12〜16時間です

※全て国内製造です

©Disney

©Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

