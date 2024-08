竹内唯人登場！CoCome 3周年記念「1日限定イベント」

2024年8月、CoComeは3周年を迎え、8月24日に原宿キャットストリート Sedai Coffeeにて1日限定イベントを開催します。

CoCome 3周年記念「1日限定イベント」

2024年8月、CoComeは3周年を迎え、8月24日に原宿キャットストリート Sedai Coffeeにて1日限定イベントを開催。

同イベントでは、ご参加者様にお好きなSedai Coffeeのお飲み物を一杯プレゼントします。

参加条件:

1. マッチングアプリ ココミーをダウンロード&プロフィール登録完了

2. 当日SNSにて #CoCome0824 とご投稿

※当日スタッフに登録画面とSNS投稿画面をご提示下さい。

「皆さんの過去のマッチングアプリでの苦い経験やあるある」をコンセプトを基にイベントが開催され、つい笑ってしまう様なユニークな内容が盛り沢山です。

数多くの人気インフルエンサーやタレントなど豪華ゲストも来場が決定しています。

皆さんの面白いマッチングアプリあるある・Sedai Coffeeこだわりのドリンク・豪華ギフトが当たる抽選会・インフルエンサーとの交流など1日内容が盛り沢山のイベントとなっています。

■CoComeならではの魅力

CoComeは、ストレスフリーで安全な恋活ができるマッチングアプリとして、人気を博しています。

CoComeは、業界初の「バニッシュ」機能を搭載し、機能の楽しさとプライバシー保護を同時に実現できます。

また、プロフィールを秘密にした状態で、匿名SNSのように話題で繋がる「ココトーク」機能を搭載し、外見よりも内面や性格重視な出会いを求める方に、自分を理解してくれる人を探すための癒しの空間を体験できます。

■8/24開催 同イベントについて

CoComeの3周年を祝うため、原宿キャットストリートにあるSedai Coffeeとコラボし、オフラインイベントを開催します。

イベント中は、X(旧:Twitter)で以前募集した皆様の「過去のマッチングアプリあるある」で沢山いただいた意見をまとめて紹介します。

また、特別ゲスト3名が一日バリスタとして店頭に立つため、ファンの皆様がお話や交流が出来る大チャンスです!

〈イベント詳細〉

日時:2024年8月24日

場所:Sedai Coffee(原宿キャットストリート)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目29-9 1階

〈特別イベント企画〉

一日限定:人気インフルエンサーがバリスタとして登場!

イベント当日には、特別ゲストが一日バリスタとなり、実際にカウンターでドリンクを提供します。

1. のんちぇる

彼女の独特なスタイルと面白さにより多くのファンを魅了し、人々の日常にちょっとした幸せをもたらすような女性インフルエンサーです。

ゲスト:のんちぇる

2. りうたん

パパ成や弟との複数のアカウントを持つ「ニート」として、深夜飯や1日のエピソードなどを日々語っており、男女共にファンが多いインフルエンサー。

ゲスト:りうたん

3.竹内唯人

歌手やモデルとして活動しており、アーティストとしてのあふれる才能やルックスから、大人気なタレント。

ゲスト:竹内唯人

〈無料ドリンクの配布〉

Sedai Coffeeのお好きなドリンクをその場で一杯無料プレゼント!

参加条件はこちら:

1. CoComeアプリをダウンロード

2. プロフィール登録と年齢確認証を完了

3. SNSに今回のイベントに関する写真や内容を #CoCome0824 と一緒に投稿

4. 当日店頭スタッフにCoComeのプロフィール画面とSNS投稿をご提示

〈オンライン抽選イベント〉

現地に来られなくても大丈夫!オンライン抽選イベント開催中!

イベント期間中、X(旧:Twitter)とInstagramにて、10名様に1,000円相当のAmazonギフトカードがプレゼントされます。

さらに、香水、コーヒー豆、ステッカーなどの豪華ギフトが入った特別なプレゼントセットも2名様にプレゼントします。

抽選会期間:2024年8月21日(水)〜28日(水)まで

応募方法は以下の通りです:

1. X(旧:Twitter)とInstagramでCoCome公式アカウントをフォロー

2. 自分の恋愛とマッチングアプリあるあるを投稿し、#CoCome0824を付けて投稿

上記のステップを完了すると、Amazonギフトカードや豪華ギフトセットの抽選応募が完了します。

※ 18歳未満の方や独身でない方は利用いただけません

※ メッセージのやりとりを始める前に、各種公的証明書による年齢確認が必須となります

※ 利用規約に違反する投稿内容は削除される場合があります

