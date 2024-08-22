¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¡õ¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¤é½Ð±é¤Î±Ç²è¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×ÆüËÜ¸ø³«¤ò¹µ¤¨Í½¹ðÊÔ¤ÈËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò²ò¶Ø¡ª
ÊèÃÏ¤ò¸«¤ëÉ÷¿å»Õ¥µ¥ó¥É¥¯Ìò¤Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç±Ç²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¡£¤ªã±¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÖàÆ²¡Ê¥à¡¼¥À¥ó¡Ë¥Õ¥¡¥ê¥àÌò¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó ¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡£²þÁò¤ò»ÅÀÚ¤ëÁòµ·»Õ¥è¥ó¥°¥óÌò¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¿¶¦½õ¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¡£µ§Åø¤òÊû¤²¤ëÖàÆ²¡Ê¥à¡¼¥À¥ó¡Ë¥Ü¥ó¥®¥ëÌò¤Ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡×¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¡¼¥¹¥È °Ëâ¤òÁò¤ë¼Ô¡×¡Ö¥µ¥Ð¥Ï¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µ´ºÍ¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢·¡¤êÊÖ¤·¤¿Êè¤Î·ê¤ËÉÔ°Âµ¤¤Ê4¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ê¥à¤Î´é¤Ë¤Ï¤ª·Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¾×·â¤ÎÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë²ÚÆÃÅµËþºÜ¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü¡Ê23Æü¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×
10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼Â¾¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¡Ú½Ð±é¡Û
¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥·¥¯¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×
¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×
¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¿¶¦½õ¡×
¥¤¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡×
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡Ö¥×¥ê¡¼¥¹¥È °Ëâ¤òÁò¤ë¼Ô¡×¡Ö¥µ¥Ð¥Ï¡×
¸¶Âê¡§파묘
±ÑÂê¡§EXHUMA
±ÇÎÑ¶èÊ¬¡§PG12
Äó¶¡¡§KADOKAWA K ¥×¥é¥¹¡¢MOVIE WALKER PRESS KOREA
ÇÛµë¡§KADOKAWA¡¢KADOKAWA K ¥×¥é¥¹
¡ÊC¡Ë2024 SHOWBOX AND PINETOWN PRODUCTION ALL RIGHTS RESERVED.
¡ã¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ËÈ¯Çä¾ðÊó¡ä
2024Ç¯8·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï1,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÈÎÇä¤Ï10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨·à¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
ÆÃÅµ¡Á´°÷¤¬Ìã¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ
ÆÃÅµ¢Á´°÷¤¬Ìã¤¨¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¡¼¥É
ÆÃÅµ£ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤´¾·ÂÔ
ÆÃÅµ¤ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¦¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×¸ø¼°X