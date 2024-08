グラビアシーンで人気急上昇中の17歳・白濱美兎さんが、22日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』38号(秋田書店)の表紙&巻頭グラビアに登場している。 白濱美兎さんは同誌には初登場。プールで夏らしい色合いのビキニに身を包んだ姿から、制服を着て街を駆ける姿まで、鳥取の高校に通う現役JKが見せるキュートで、ときどきアンニュイなグラビア。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定

The post 17歳 現役JK・白濱美兎が少年チャンピオンで初表紙「どの衣装も夏らしくさわやかな雰囲気に…」 first appeared on GirlsNews.