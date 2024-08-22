ÀõÌîÃé¿®¼ç±é¡¢Ê©ÆüÀ¾Çò¹çºî±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡ÙÍèÇ¯3·î¤Ë¸ø³«·èÄê¡ª¡¡ºÊÌò¤ÏÂíÆâ¸øÈþ
¡¡ÀõÌîÃé¿®¤¬¼ç±é¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¹çºî±Ç²è¡ØRAVENS¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜÊÔ¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¼Ì¿¿ºîÉÊ¡Öòí¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀõÌîÃé¿®¤¬¼Âºß¤ÎÅ·ºÍ¼Ì¿¿²È¤ò±é¤¸¤ë¡¡¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÀõÌî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅ·ºÍ¼Ì¿¿²È¡¦¿¼À¥¾»µ×¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¡£¥«¥é¥¹¤ò¼¹Ù¹¤Ë»£¤êÂ³¤±¤¿ÂåÉ½ºî¡Öòí¡×¡Ê±Ñ¡§Ravens¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼À¥¤Ï¡¢Å·Éê¤ÎºÍ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°Û·Á¤Î¡ãòí¤Î²½¿È¡ä¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢·Ý½Ñ²È¤Ø¤ÎÆ»¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Àâ¤¯¡£¿¼À¥¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤êºÇ¶¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÎ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â¡£
¡¡ÀõÌî¤¬±é¤¸¤ë¿¼À¥¤Ï¡¢1974Ç¯¤Ë¿¹»³ÂçÆ»¤é¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯MoMA¡ÈNew Japanese Photography¡ÉÅ¸¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Àä»¿¤òÍá¤Ó¡¢ºÊ¡¦ÍÎ»Ò¤ä¥«¥é¥¹¤òÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç°ìÌö»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼ò¤ËÅ®¤ì¡¢1992Ç¯Å¾Íî»ö¸Î¤ÇÇ¾¾ã³²¤òÉé¤¤¡¢20Ç¯¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢2012Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤ËºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤ß¡¢2023Ç¯ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¤ÇÂç²ó¸ÜÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡È¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ÎÀè¶î¼Ô¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÇ®¶¸¤âÀ¸¤ó¤À¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï35Ð¥Õ¥£¥ë¥àºîÉÊ¤¬Â¿¿ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¸«¤ë¤â¤Î¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÎÍÎ»ÒÌò¤Ï¡¢³¤³°¹çºî±Ç²è½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÂíÆâ¸øÈþ¡£¡ØÍ³±§»Ò¤ÎÅ·Çé¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎºÇ½Ü¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤À¡£ÍÎ»Ò¤Ï¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ë¿¼À¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢É×¤ò°ÇÍî¤Á¤«¤é¼é¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡¡¥â¥ê¥Ã¥·¡¼¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥®¥ë¡£1950Ç¯Âå¤ÎËÌ³¤Æ»¡¢70Ç¯Âå¤ÎNY¡¢2010Ç¯ÂåÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢µ©Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿¼À¥¾»µ×¤Î78Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¼ÂÏÃ¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿¼À¥¤Î°ÅÉô¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê°¦¤ÎÌÂµÜ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥®¥ë´ÆÆÄÈþ³Ø¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡¥®¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢2015Ç¯¿¼À¥¾»µ×¤ÎºîÉÊ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢9Ç¯¤«¤±¤Æ±Ç²è²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥®¥ë´ÆÆÄ¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀ¤³¦´¶¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¼À¥¤Î´õ¾¯¤Ê¼Ì¿¿ºîÉÊ¤â·àÃæ¤ËÂ¿¿ô±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ó¸ÜÅ¸¤Ç¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¾×·âÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬4ÅÀ¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¡ÊÂíÆâ¡¢¥®¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤Î·×5ÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿¼À¥¤Î·æºî¼Ì¿¿ºîÉÊ¡Öòí¡×¡Ê±Ñ¡§Ravens¡Ë¤è¤ê1ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀõÌîÃé¿®¤¬¼Âºß¤ÎÅ·ºÍ¼Ì¿¿²È¤ò±é¤¸¤ë¡¡¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÀõÌî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅ·ºÍ¼Ì¿¿²È¡¦¿¼À¥¾»µ×¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¡£¥«¥é¥¹¤ò¼¹Ù¹¤Ë»£¤êÂ³¤±¤¿ÂåÉ½ºî¡Öòí¡×¡Ê±Ñ¡§Ravens¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼À¥¤Ï¡¢Å·Éê¤ÎºÍ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°Û·Á¤Î¡ãòí¤Î²½¿È¡ä¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢·Ý½Ñ²È¤Ø¤ÎÆ»¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Àâ¤¯¡£¿¼À¥¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤êºÇ¶¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÎ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â¡£
¡¡ºÊ¤ÎÍÎ»ÒÌò¤Ï¡¢³¤³°¹çºî±Ç²è½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÂíÆâ¸øÈþ¡£¡ØÍ³±§»Ò¤ÎÅ·Çé¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎºÇ½Ü¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤À¡£ÍÎ»Ò¤Ï¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ë¿¼À¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢É×¤ò°ÇÍî¤Á¤«¤é¼é¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡¡¥â¥ê¥Ã¥·¡¼¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥®¥ë¡£1950Ç¯Âå¤ÎËÌ³¤Æ»¡¢70Ç¯Âå¤ÎNY¡¢2010Ç¯ÂåÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢µ©Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿¼À¥¾»µ×¤Î78Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¼ÂÏÃ¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿¼À¥¤Î°ÅÉô¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê°¦¤ÎÌÂµÜ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥®¥ë´ÆÆÄÈþ³Ø¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡¥®¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢2015Ç¯¿¼À¥¾»µ×¤ÎºîÉÊ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢9Ç¯¤«¤±¤Æ±Ç²è²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥®¥ë´ÆÆÄ¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀ¤³¦´¶¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¼À¥¤Î´õ¾¯¤Ê¼Ì¿¿ºîÉÊ¤â·àÃæ¤ËÂ¿¿ô±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ó¸ÜÅ¸¤Ç¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¾×·âÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬4ÅÀ¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¡ÊÂíÆâ¡¢¥®¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤Î·×5ÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿¼À¥¤Î·æºî¼Ì¿¿ºîÉÊ¡Öòí¡×¡Ê±Ñ¡§Ravens¡Ë¤è¤ê1ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£