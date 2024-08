日本のローカルの暮らしを海外へ発信！JSTO「Find Japan’s Treasuresキャンペーン」

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会(JSTO)では、“Find Japan’s Treasures”キャンペーンを2026年3月まで開催予定。

ショッピングツーリズムに関わる企業や団体と連携し、高付加価値な日本の地方の魅力(自然、文化、体験、商品など)の海外情報発信を強化します。

JSTO「“Find Japan’s Treasures”キャンペーン」

■“Find Japan’s Treasures”企画概要

期間 :2024年7月20日〜2026年3月31日(予定)

発信媒体:(1)JSTO保有のメディア/SNS

日本最大級の多言語情報サイトJapan Shopping Now

(https://japanshopping.org/)

※日・英・簡体・繁体・韓

Facebook、Instagram、微博、小紅書、大衆点評

(2)会員企業のインバウンドメディア、JNTOプレスリリース、

海外旅行会社へのプレスリリース等

内容:

(1) Japan Shopping Now内に“Find Japan’s Treasures”キャンペーンページを開設。

会員企業や協力団体と連携し、高付加価値な日本の地方の魅力(自然、文化、体験、商品など)の海外情報発信を強化します。

(2) 日本のローカルの暮らしが伝わる、オリジナル取材記事の掲載

有名観光地だけが日本じゃない。

「普通の日本の暮らしに触れたい」外国人旅行者に向けて、ローカルの魅力を紹介。

その土地に行かないと出会わない、その土地ならではの宝物(自然、食、文化、体験、商品、人々との出会い)をとおして、“日本の素顔”に出会う旅を特集ページに掲載します。

紹介地域:徳島県・大歩危、和歌山県・串本、福岡県・田主丸、奈良県・ならまち

(3) 日本航空国際線往復航空券が当たる!訪日ゲスト向けアンケートキャンペーンの開催

期間 :2024年8月20日〜2024年10月20日(予定)

賞品 :日本航空国際線往復航空券プレゼント

参加方法 :“Find Japan’s Treasures”に掲載の(2)の記事を読み、アンケートに答えて応募。

当選人数 :抽選で2名選出

航空券利用期限:2025年3月31日の搭乗まで

