ミスタードーナツにて販売されている期間限定シリーズ「さつまいもド」が6年連続で登場!

2024年は、さらに秋の味覚を楽しめる「くりド」が仲間入りした『秋の旬ド』全5種が期間限定で発売されます☆

ミスタードーナツ「秋の旬ド」さつまいもド/くりド

販売期間:2024年8月28日(水)〜10月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:全国のミスタードーナツ全店(一部店舗を除く)

2024年で発売6年目を迎える、生地はさつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感が特長の「さつまいもド」

生地に配合されているさつまいも粉末の品種(紅はるかと安納芋)のブレンド比を調整し、しっとり食感に加えて、ねっとり食感を感じられる生地が完成しました。

ラインナップは「さつまいもド 塩バタークリーム」や「さつまいもド 香ばしブリュレ」「さつまいもド とろり蜜いもみつ」の3種類。

さらに秋の旬、味覚でさつまいもと並んで人気素材の「栗」のドーナツとして今年は「くりド」が新登場。

しっとりしたくちどけのよい栗のかたちをしたドーナツ生地は、クリームとの相性もぴったりです。

熊本県産和栗入りのホイップクリームを入れた「くりド 和栗ホイップ」と、熊本県産和栗入りあんとホイップクリームをサンドした「くりド エンゼル&和栗あん」の2種類が登場します☆

さつまいもド とろり蜜いもみつ

価格:テイクアウト 172円(税込)/イートイン 176円(税込)

蜜いものような味と食感が楽しめる「さつまいもド とろり蜜いもみつ」

さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感のドーナツにとろりとした蜜いもソースがコーティングされています。

さつまいもド 塩バタークリーム

価格:テイクアウト 194円(税込)/イートイン 198円(税込)

シャリシャリ、ザクザク食感と塩バターの味わいが一度に楽しめる「さつまいもド 塩バタークリーム」

ドーナツにシャリシャリとした塩バタークリームとザクザク食感の芋けんぴをトッピングしたドーナツです。

さつまいもド 香ばしブリュレ

価格:テイクアウト 194円(税込)/イートイン 198円(税込)

パリパリ食感と香ばしさが堪能できる「さつまいもド 香ばしブリュレ」

キャラメリゼしたドーナツに、シュガーがふりかけられています。

くりド エンゼル&和栗あん

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

まるで栗のような見た目と栗の味わいが楽しめる「くりド エンゼル&和栗あん」

しっとりしたくちどけのよい栗のかたちをしたドーナツ生地に、栗風味のフレークチョコをトッピング。

ドーナツの中には熊本県産和栗入りあんとホイップクリームが挟んであります。

※あんに使用している栗は和栗のみを使用

くりド 和栗ホイップ

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

しっとりしたくちどけのよい栗のかたちをしたドーナツ生地を使った「くりド 和栗ホイップ」

栗風味グレーズとゴールデントッピングがふりかけてあります。

熊本県産和栗入りのホイップクリームを入れた、フォトジェニックなドーナツです。

毎年人気のしっとり食感に、ねっとり食感も味わえる「さつまいもド」に加え、2024年は「くりド」が仲間入り。

ミスタードーナツにて2024年8月28日より販売される「秋の旬ド」シリーズの紹介でした☆

