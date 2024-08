INFINITEのマンネソンジョンの待望の来日公演「2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <もう一度> IN OSAKA 」を、2024年9月21日(土)・22日(日)にPLUSWINHALL OSAKAにて開催します。

2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <もう一度> IN OSAKA

■2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <もう一度> IN OSAKA

公演日時 : 9月21日(土)・22日(日) 14:00/19:00

会場 : PLUSWINHALL OSAKA

チケット販売日 : 2024年8月1日(木)20:00〜

チケット販売URL:

https://r-t.jp/leeseongjong2024

INFINITEのマンネソンジョンの待望の来日公演「2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <もう一度> IN OSAKA 」を、2024年9月21日(土)・22日(日)にPLUSWINHALL OSAKAにて開催。

INFINITEとしてデビューした2010年当時、まさに日本でもK-POPブームが巻き起こり、既存グループから新人へ目を向ける人達もそう多くはありませんでした。

その様な厳しい時代の中、INFINITEだけの差別化された“群舞”が少しずつ大衆に記憶され始めました。

2ndミニアルバム『Evolution』のタイトル曲「BTD」が、初めてKBS『ミュージックバンク』のK-chartにランクイン。

何より「BTD」で披露した“サソリダンス”が“カル群舞”とともに話題になり、グループの名前が広く知られるようになっていきました。

グループの中でも末っ子として愛らしさとその可愛らしい見た目からは想像もつかない激しいダンスを完璧にこなしていたのがソンジョンです。

そんなソンジョンが、今回、ソロアジアツアーの一環として大阪に来日が決定しました!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post INFINITEマンネソンジョン来日!2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <もう一度> IN OSAKA appeared first on Dtimes.