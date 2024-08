¡ÖŽ¼ŽÝŽ¶ŽÝŽ¾ŽÝŽ½ŽºŽÞŽ²Ž¶ŽÀŽ²Ž±Ž²Ž½¡×¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹üþ¥Þ¥·¥Þ¥·üþ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

JR東海リテイリング・プラスは、2024年8月23日(金)より、同社通販サイト限定で「シンカンセンスゴイカタイアイス」の硬さに注目した「ドライアイス“マシマシ”キャンペーン」を実施。

JR東海リテイリング・プラスは、2024年8月23日(金)より、同社通販サイト限定で「シンカンセンスゴイカタイアイス」の硬さに注目した「ドライアイス“マシマシ”キャンペーン」を実施。

新旧の列車旅のお供「冷凍みかんとシンカンセンスゴイカタイアイス」セット販売や「シンカンセンスゴイカタイアイス」の東京駅での受け取りイベントを実施します。

■ドライアイス“マシマシ”キャンペーン

同社が運営する通販サイト「JR-PLUSオンラインショップ」では車内販売と同じく「スゴイカタイ」状態でアイスをお届けしていますが、期間限定でドライアイスを通常の倍量(4kg)に増やし、さらにカタイ状態でお届けをします!

ドライアイスを倍量にすることでより硬くなったシンカンセンスゴイカタイアイス(※1同社調べ)をご自宅で楽しめます。

なお、お値段は通常の6個入り商品と同じです。

<販売箇所>

JR東海リテイリング・プラスが運営する通販サイト

<対象期間日>

2024年8月23日(金)10時から2024年9月9日(月)10時

上記期間中に注文及び決済完了分までが対象

<対象商品>

シンカンセンスゴイカタイアイス6個入りセット 全商品

(一例)シンカンセンスゴイカタイアイス バニラ 6個入りセット 3,810円

シンカンセンスゴイカタイアイス 詰合せ 6個入りセット 3,900円

※11個入りのアイスはキャンペーン対象外です。

■今も昔も列車旅には冷たいお供。

冷凍みかんとの食べ比べセット

1955年に小田原駅で販売を開始した、冷凍みかんの本家本元として名高い株式会社井上の冷凍みかんを「JR-PLUSオンラインショップ」で販売します。

新旧の列車旅のお供を楽しめます。

<販売箇所>

JR東海リテイリング・プラスが運営する通販サイト

<販売日>

2024年8月23日(金)10時より

<商品>

・冷凍みかん&シンカンセンスゴイカタイアイス(バニラ)食べ比べセット

内容:冷凍みかん2個入り×3袋、シンカンセンスゴイカタイアイス(バニラ)×6個

価格:4,380円

・冷凍みかん8袋セット

内容:冷凍みかん2個入り×8袋

価格:3,280円

※商品の供給状況により急遽取扱いを終了する場合があります。

■3日限定。

通常のシンカンセンスゴイカタイアイスを東京駅で持ち帰り

3日限定で、同社通販サイトで注文いただいたのち、「スゴイカタイ」状態のアイスを東京駅で受け取りが可能です。

お受け取り時は、2個入りは保冷バック(ドライアイスなし)・6個入りは発泡スチロールの専用ケースに通常量のドライアイスをお入れし密封します。

6個入りについては発泡スチロール専用ケースのまま保管いただくと28℃下で9時間程度硬さを保つことが可能です。

(※2同社調べ)

なお、当日朝9時までに事前に同社の通販サイトで注文、決済をいただく必要があります。

<注文受付箇所>

JR東海リテイリング・プラスが運営する通販サイト

<引き取り箇所>

ギフトキヨスク 東京ギフトパレット店

(東京駅八重洲北口付近 東京ギフトパレット内※改札外)

<実施日>

8月23日(金)、8月30日(金)、9月6日(金)

<受け取り時間帯>

お申し込み時に以下の日程から選べます。

※当日朝9時までに通販サイトでの注文、決済が必要です。

(1) 11:00〜13:00

(2) 13:00〜15:00

(3) 15:00〜17:00

(4) 17:00〜19:00

<商品(一例)>

・シンカンセンスゴイカタイアイス バニラ&メロン 6個入りセット 2,510円

・シンカンセンスゴイカタイアイス バニラ 6個入りセット 2,240円

・シンカンセンスゴイカタイアイス バニラ 2個入りセット 680円

※6個入りセットはオンラインショップと同容量のドライアイスともに発泡スチロールの専用ケースへお入れします。

※2個入りセットは保冷バッグに入れてお渡し。

ドライアイスはお入れしません。

【ドライアイスのお取扱いに関する注意事項】

・ドライアイスは素手で触れないでください。

特にお子様が触れないようご注意ください。

・列車内及び駅構内で発泡スチロールのケースを開封されないようお願いします。

列車内や駅構内でお召し上がりの場合は2個入りセット(ドライアイス無し)をお求めください。

※価格は税込です。

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

売切れの際はご容赦ください。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

