防災グッズ展示も！第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024

一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会は、今回、国内外のDIY・ホームセンター関連企業が一堂に会する国内最大級の住生活関連イベント「第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024」を、2024年8月29日(木)から31日(土)の3日間、千葉県・幕張メッセ 国際展示場にて開催します。

第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024

名称 : 第60回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024

ショウテーマ: いつでも頼れるホームセンター〜DIYの新たな未来〜

ホームページ:https://diy-show.com/

会期 : 2024年8月29日(木)〜31日(土) 3日間

○バイヤーズ・デー(商談日) 8月29日(木)・30日(金)

○一般PR・デー(一般公開日) 8月30日(金)・31日(土)

開催時間 : 午前9時30分〜午後5時00分

※最終日31日(土)は午後4時00分まで

会場 : 幕張メッセ国際展示場 4・5・6・7・8ホール

場所 : 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

主催 : 一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

(※略称:日本DIY・HC協会)

後援 : 経済産業省、林野庁、千葉県、千葉市、

日本貿易振興機構(ジェトロ)、

ghin(グローバル ホーム インプルーブメント ネットワーク)、

IHA(国際ハードウェア・ハウスウェア産業団体連合会)

協力 : 三条市・三条商工会議所、三木市・三木商工会議所、在日各国大使館

協賛 : 一般社団法人 日本ホビー協会、

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会、

一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会、

一般社団法人 全国スーパーマーケット協会、

一般社団法人 ペットフード協会

入場料 : 一般500円(税込) ※但し、Web事前登録者、中学生以下は無料

※事前登録はショウ公式ウェブサイトにて受付中

出展社数 : 603社 1,265小間(前回:518社・1,121小間)

出展社数 : 約7万人を予定(前回:56,408人)

来場対象 : ○ホームセンター ○スーパーセンター ○百貨店 ○GMS

○ディスカウントショップ ○コンビニエンスストア

○ドラッグストア ○DIY店 ○金物店 ○ホビー店

○エクステリアショップ ○インテリアショップ

○アウトドア・レジャー用品店 ○ハウスウェアショップ

○文具・事務用品店 ○什器・ディスプレイ機器店 ○塗料店

○建材店 ○家具店 ○木材店 ○建具店 ○工務店

○プロユーザー、DIYアドバイザー、一般消費者 等

住まいと暮らしに関係する小売業・卸売業・製造業が一堂に集まり、関連商品やサービスの展示・紹介を通じて、活発な商談や交流等が行われるトレードショウと一般消費者へのDIY(Do It Yourself)の普及・啓発を行うパブリックショウが一体となったホームセンター業界最大の総合展示会です。

1978年より開催し、本年は節目の60回目となります。

2024年は、ショウテーマを『いつでも頼れるホームセンター〜DIYの新たな未来〜』としました。

実店舗を有するホームセンターで、使いやすく進化している道具・工具・商品を見て、さわって、体験しながら暮らしのヒントを見つけていただくと同時に、進化しているDIYの未来を感じて下さい。

■2024年のおすすめイベントコンテンツ

3つのテーマゾーンとワークショップ、ステージプログラムを中心に展開します。

ステージでは欧州よりHI関連のゲストを迎えた講演を実施するほか、「DIYの実践・啓発を通じて、DIYの発展に貢献していただいた方」を選出し表彰する 『DIY・HOMECENTER AWARD』 ではお笑い芸人の「さらば青春の光 森田哲矢さん」が登壇。

その他にも親子で楽しめるイベントや、TBSラジオの公開収録など、業界関係者・一般来場者どなたでも楽しめる展示会です。

■メインステージでは海外登壇者の講演、DIY AWARDには「さらば青春の光 森田哲矢」氏が登場!

8月29日(木)にはEDRA/GHIN事務総長 ジョン・W・ハーバート 氏、HIMA会長/Wolfcraft CEOラインハルト・ウォルフ 氏、イギリスのホームセンターWickesのCEO デビッド・ウッド 氏が来日し「世界のHI業界のトレンドと課題」や「欧州サプライヤーのトレンドと課題」など業界関係者に向けたビジネスセミナーを行います。

EDRA/GHIN事務総長 ジョン・W・ハーバート 氏

HIMA会長/Wolfcraft CEO ラインハルト・ウォルフ 氏

Wickes CEO デビッド・ウッド 氏

8月30日(金)10時30分からは「DIYの実践・啓発を通じて、DIYの発展に貢献していただいた方」を選出し、表彰する『DIY・HOMECENTER AWARD』を開催。

栄えある『第6回 DIY・HOMECENTER AWARD』の受賞者は、お笑い芸人の「さらば青春の光 森田哲矢」さんに決定しました。

森田さんは授賞式、トークショーに加えてDIY大賞のプレゼンター、会場視察も行います。

さらば青春の光 「森田哲矢」 氏

メインステージでは、その他にも様々な方が登壇されます。

業界関係者向けセミナーとして、流通経済大学 流通情報学部 教授 大島弘明 氏による「2024年物流問題」、元東京ディズニーリゾート/ゼネラルサービス部長 安孫子薫 氏による「ディズニー流の人材育成方法」、備え・防災アドバイザー 高荷智也 氏による「防災対策」のセミナーなどを実施します。

一般向けには子供向けコンテンツとして、100万人超えのYouTuber「市岡元気先生」によるサイエンスライブや、整理収納アドバイザー1級認定講師 清水幸子 氏による整理収納セミナーを実施します。

大島弘明 氏

安孫子薫 氏

高荷智也 氏

市岡元気先生

清水幸子 氏

■2024年の3大テーマゾーンでは『工具』『アウトドア』『防災』に特化したイベントを開催!

◎『知って得する工具の世界』 〜知れば知るほど楽しくなる 工具の魅力を再発見〜

ホームセンター・出展社の工具展示や電動工具体験など、工具に特化したテーマゾーンを展開。

このエリアでは8月31日13時からTBSラジオ『工具大好き』の公開収録を行います。

ゲストはお笑い芸人の「バッドボーイズ佐田」さんです。

その他にも工具についてのトークショーや、毎年大人気の溶接体験も本エリアにて実施します。

◎『Let’s Enjoy Outside Park』 〜外を楽しむ複合的イベントエリア〜

「外を楽しむ!」をキーワードに、ドッグカフェやモルック体験、アスレチック、子供が楽しく学べる知育ワークショップなど多数の魅力を詰め合わせたイベントエリア 『Let’s Enjoy Outside Park』!

このエリアではワンちゃんが楽しめるドッグカフェや小学生以下を対象としたワークショップ『簡単☆マイルーペを作ろう!』、『モルック体験』など、どれも無料で体験することができます。

簡単☆マイルーペを作ろう!

モルック体験

アスレチック体験

◎『いつでも頼れるホームセンター』 〜今すぐ始められる!防災・防犯対策〜

地域と連携しているホームセンターの社会貢献やCSR活動、SDGsへの取り組みなどの紹介や各社おすすめの商品、工房で人気のワークショップなどを紹介します。

また参加小売業を昨年の17社から22社に拡大した、ホームセンタービジネスマッチング(※出展社限定イベント)や、最終日翌日、9月1日の防災の日を前に、防災・防犯に特化したイベントを開催。

実際の地震の揺れを体験できる『起震車』『VR体験』など防災意識を高めることのできる様々なイベントが開催されます。

またホームセンター各社が選ぶ『ベストバイ防災用品』の展示も行われます。

昨年のホームセンターの展示

起震車

■親子で楽しめる体験型ワークショップを多数開催!

◎『サクッと始める 初めてDIY』 開催日時:8月30日〜31日 10時〜

DIY初心者のハードルを下げ、DIYに興味・関心が薄い層にまで体験していただくことを、目的としてワンコインで体験できるワークショップも実施。

内容は『アクリルスマホスタンド』や『モザイクタイルコースター』など6コンテンツ。

家族でも、親子でも、もちろんひとりでも、気軽にどなたでも体験ができます。

◎『住まいをアップデート』 開催日時:8月30日〜31日 10時〜

住まいのアップデートを目的として、壁・床・棚のワークショップを主軸に体験型ワークショップを実施。

住まいで使えるDIYをこの場で学び、自宅で活かしてもらうことを目的としてワークショップを実施します。

◎『カンカラ三線を作ろう!』 開催日時:8月30日〜31日 10時〜

沖縄県と鹿児島県の奄美群島で主に用いられる弦楽器の三線。

カンカラ三線は通常の三線とは違い木材と、お菓子の缶などを使って作る三線です。

本物の三線より音色はしぶめでおとなしいのが特徴です。

お好みで色や絵を描いて世界でたったひとつのオリジナル三線を本ワークショップで作ろう!

◎『園芸ワークショップ』 〜サボテンや多肉植物で色んな景色をつくろう♪〜 開催日時:8月29日〜31日 10時〜

個性豊かでかわいらしい多肉植物の寄せ植え体験を行います。

大人から子供まで楽しめる園芸ワークショップ!

講師には、多肉植物寄せ植え屋&講師/ハンギングバスケットマスター樋口 美和 氏です。

