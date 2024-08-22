スイカに偽装、覚せい剤約2トン超押収 米
【AFP＝時事】米税関・国境警備局（CBP）は、メキシコから入国したトラックから先週、スイカに偽装された覚せい剤のメタンフェタミン2トン以上を押収したと発表した。時価500万ドル（約7億3000万円）以上とされる。
国境警備隊が今月16日、カリフォルニア州オタイメサ（Otay Mesa）で、農産物を輸送中のトレーラーを制止し、積み荷を詳しく調べたところ、スイカの模様を描いた紙に包まれたメタンフェタミン1200束以上が見つかったという。
メタンフェタミンは押収され、運転手（29）の身柄は国土安全保障省に引き渡された。
【翻訳編集】AFPBB News
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