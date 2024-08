◆「NHK MUSIC EXPO 2024」

【モデルプレス=2024/08/22】このたびモデルプレスは、世界を舞台に活躍するアーティストがNHKに集結する特集番組「NHK MUSIC EXPO 2024」(NHK総合/8月22日よる10時〜)の収録現場に潜入。ここでは、8月10日・11日に行われた収録の現場レポートをお届けする。【「NHK MUSIC EXPO 2024」全体レポート】「NHK MUSIC EXPO」は2023年に第1回が放送され、グローバルアーティストの豪華共演が話題に。2年目の今回は会場をNHK101スタジオからNHKホールへと移して開催。国境を越えた注目アーティストが揃い、よりスケールアップしたライブを届ける。

1日目のトップバッターとラストを飾ったのは平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太からなるNumber_i(ナンバーアイ)。『GOAT』『INZM』と激しいサウンドながらも彼ららしい遊び心の詰まった楽曲に、観客は1つ1つのパフォーマンスを見逃すまいと視線を集中させた。続いて、RIIZE(ライズ)が抜群のスタイルが際立つタイトな衣装で『Boom Boom Bass』を、WayV(ウェイブイ/ウィンウィン(WINWIN)は欠席)が大人の色気を感じる『Give Me That』をそれぞれ披露。3組はその後もトークやダンスコラボで会場を盛り上げ続けていた。さらに、LE SSERAFIM(ルセラフィム)とXG(エックスジー)という個性的な2組によるクロストークでは、世界でのライブに持っていくマストアイテムやプライベートの過ごし方などステージでは見られない彼女たちの姿も明らかに。XGはテレビ初披露となる『SOMETHING AIN’T RIGHT』を、LE SSERAFIMは穏やかな曲調ながらダイナミックな振付が印象的な『EASY』をそれぞれ魅力たっぷりにパフォーマンスしていた。2日目はTOMORROW X TOGETHERがトップバッターを務め、ミドルバラード『ひとつの誓い(We’ll Never Change)』の繊細な動きにうっとり。その後新しい学校のリーダーズとグローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)とのトークでは一転、おやじギャグを披露し合って盛り上がるなど、バラエティスキルも発揮していた。トークをともにした新しい学校のリーダーズは『Change』、ENHYPENは『XO (Only If You Say Yes)』とそれぞれ新曲を披露。新しい学校のリーダーズは客席に降り立ちファンと至近距離で交流、ENHYPENもステージをはける最後の最後まで投げキスやウィンクのファンサービスをし、どちらもファンを大切に思う気持ちが伝わってきた。さらに、2024年にデビューしたME:I(ミーアイ)とILLIT(アイリット)の共演が実現し、LE SSERAFIM(ルセラフィム)のKIM CHAEWON(キム・チェウォン)とSAKURA(サクラ)がゲストとして登場することがわかると、客席からはパニックにも近い歓声が沸き起こった。それぞれLE SSERAFIMへの憧れを伝えた2組は、フレッシュにデビュー曲をパフォーマンス。ME:Iの『Click』、ILLITの『Magnetic』ともに練習を積み重ねた彼女たちの完成度の高さが際立っていた。また、タイで俳優・アーティストとしてマルチに活動するBRIGHT(ブライト)も日本の音楽番組に初出演。世界初披露となる楽曲をしっとりと美しく歌い上げたほか、多国籍ボーイズグループ・NCT(エヌシーティー)の中国を基盤に活動するユニット・WayV(ウェイブイ)から同じくタイ出身のTEN(テン)と共演し、タイのおすすめスポットなど会話に花を咲かせていた。アーティスト総勢11組が出演し熱狂の渦に包まれた「NHK MUSIC EXPO 2024」の収録は、TOMORROW X TOGETHERの圧巻のパフォーマンスで締めくくり。『I’ll See You There Tomorrow』の激しいダンスブレイクに誰もが目を奪われていた。(modelpress編集部)【1日目】WayV(ウェイブイ)XG(エックスジー)Number_i(ナンバーアイ)RIIZE(ライズ)LE SSERAFIM(ルセラフィム)【2日目】ILLIT(アイリット)新しい学校のリーダーズENHYPEN(エンハイプン)TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)BRIGHT(ブライト)ME:I(ミーアイ)ゲスト:WayV・TEN(テン)、LE SSERAFIM・KIM CHAEWON(キム・チェウォン)&SAKURA(サクラ)【MC】南海キャンディーズ・山里亮太【放送予定】2024年8月22日 (木)よる10時〜11時29分( NHK総合)※NHKプラスで同時配信・1週間見逃し配信詳細:https://www.nhk.or.jp/music/programs/670843.html【Not Sponsored 記事】