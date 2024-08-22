¥×¥ì¥ß¥¢°ÜÀÒ¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÁá¤¯¤â¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÆó¤ÎÉñ¡×ÉÔ°Â¡ÄÌ¾Ìç¥Þ¥óUÆþ¤ê¤â´°Á´¿¬¤¹¤Ü¤ß
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¤Î¥é¥Ä¥£¥ª¤«¤é¡¢±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¸Å¹ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê28¡Ë¡£
❤ ´é ¤ò ¸« ¤ë ❤ "Èþ¤·¤¹¤®¤ë"¤ÈÏÃÂê¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ ¡
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨³«Ëë¡¦¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¡Ê18Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼MF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢ÄãÄ´¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¸òÂå¡£»î¹ç¤â1-2¤Î¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¸½ÃÏ¤Î³ùÅÄÉ¾¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅ¬±þ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£¡Ö³ùÅÄ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡ã¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡ä¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤ÈË¿¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2010Ç¯7·î¤ËÆÈ1Éô¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¹áÀî¤Ï¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂç³èÌö¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¤È¥«¥Ã¥×Àï¤Î2´§¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12Ç¯7·î¡¢±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬²¤½£¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¶¯¹ë¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤Æ4Ç¯·ÀÌó¤Ç¹áÀî¤ò³ÍÆÀ¡£Á°ÅÓÍÎ¡¹¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ê¿¬¤¹¤Ü¤ß¡£14Ç¯8·î¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÊÁ°¤Îµ±¤¤Ï¼è¤êÌá¤»¤º¡¢19Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ï¥È¥ë¥³¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈÎ®¤ì¤Æ23Ç¯¤ËCÂçºå¤Ë½ÐÌá¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¡ã¿å¤Î¹ç¤Ã¤¿¡ä¥É¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ùÅÄ¤â17Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈ1Éô¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤ÏELÍ¥¾¡¡¢½é¤ÎCL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦²÷µó¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹áÀî¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥±¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¥É¥¤¥Ä¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡£