2024年8月25日(日)より、ディズニープリンセスの物語を様々な方法で楽しむ一週間、「ワールド・プリンセス・ウィーク」がスタート☆

これを祝して、2024年8月22日(木)にこの夏展開がスタートしたばかりのディズニーのグローバルキャンペーン「クリエイト・ユア・ワールド」から日本版特別映像が公開されます。

特別映像のタグラインである「夢見る力で、未来をつくろう」のように、テーマにあわせた特別企画の展開も多数楽しめます。

ディズニープリンセス「ワールド・プリンセス・ウィーク」まとめ

今回はディズニープリンセス「ワールド・プリンセス・ウィーク」のイベントをまとめて紹介します☆

「クリエイト・ユア・ワールド」日本版特別映像公開

純粋で真っすぐな美しい心をもつ白雪姫から、海と特別な絆で結ばれた少女で島のリーダーのモアナまで世代を超えて愛され続ける13人のプリンセスが特別映像に大集合!

プリンセスたちとの特別なつながりを通して、プリンセスたちの物語を愛するすべての人々が想像力を広げ、挑戦する勇気を持ち、自信をもって自分を表現する「自分の内なるプリンセスの魔法」を発見し、大きな夢を見るだけでなく、その夢見る力で何かを成し遂げることを祝福します。

特別企画「クリエイト・ユア・ワールド」スペシャルフォトスポット

日時:2024年8月23日(金)〜9月16日(月・祝)

場所:ディズニーフラッグシップ東京2Fショールーム(東京都新宿区新宿三丁目17番5号T&T轡咼B1~2F)

日本最大のディズニーストアディズニーフラッグシップ東京に、ディズニープリンセスのグローバルキャンペーン「クリエイト・ユア・ワールド」を体感できるスペシャルフォトスポットが期間限定で登場☆

ディズニープリンセスに囲まれながら、特別な空間で写真撮影することができます。

特別企画「クリエイト・ユア・ワールド」アクティビティブック

日時:2024年8月24日(土)、8月25日(日)、8月31日(土)

場所:ディズニーフラッグシップ東京

料金:無料※ディズニーフラッグシップ東京の店内キャストにお声かけください。

対象:未就学のお子さま※お子さまお1人につき1冊の配付となり、各日配付部数には限りがあります。

ディズニープリンセスの塗り絵やパズル、外遊びでのヒントとなるようなさまざまなアクティビティが詰まった「ディズニープリンセスクリエイト・ユア・ワールドアクティビティブック」(非売品)を、未就学のお子さまを対象に3日間限定で、ディズニーフラッグシップ東京で配布されます☆

また、ディズニーのキッズ向けホームページでもダウンロードできます。

ディズニープリンセスは常に進化を遂げています。

純粋で真っすぐな美しい心をもつ白雪姫から、海と特別な絆で結ばれた少女で島のリーダーのモアナ、そして最近は聖なる龍の力が宿るという<龍の石>の守護者一族の娘ラーヤが仲間入りしたことで、世代を超えて愛され続ける13人のプリンセスが集まっています。

プリンセスたちとの特別なつながりを通して、プリンセスたちの物語を愛するすべての人々が自分を深く見つめ、自分の可能性に挑戦し続けられる勇気をもたらしてくれます。

ディズニープリンセスの物語楽しめるコンテンツが盛りだくさん!

2024年8月25日(日)〜8月31日(土)に開催されるディズニープリンセス「クリエイト・ユア・ワールド」の紹介でした☆

