韓国版『ジョーカー』との評も、映画『対外秘』予告・場面写真・メインビジュアル解禁

『悪人伝』のイ・ウォンテ監督の最新作『対外秘』より、本予告、メインビジュアル、場面写真が解禁となった。

【画像】『悪人伝』共演のマ・ドンソクとキム・ムヨル、立場が逆に?

本作は、国会議員選挙に立候補し、国と国民に尽くそうとしたが、フィクサーのスンテ(演者イ・ソンミン)に切り捨てられた政治家・ヘウン(演者チョ・ジヌン)が、国家を揺るがす“極秘文書”を手に入れたことで、自らもダークサイドに堕ちる覚悟で巨悪への反撃に出るという物語。

出演は、『工作 黒金星と呼ばれた男』のチョ・ジヌン、『KCIA 南山の部長たち』のイ・ソンミン、『犯罪都市 PUNISHMENT』のキム・ムヨルと豪華ラインナップ。そして監督は『悪人伝』で世界を震撼させたイ・ウォンテだ。

今回解禁となった本予告では、真面目かつ正義感にあふれ、妻には頭の上がらない弱小政治家だったヘウンが、全てを奪った闇の権力者・スンテにリベンジ“下剋上”を仕掛け、徐々に狂気と暴力に囚われていく様が映し出されている。裏ルートで手に入れた『極秘文書』を盾に、一獲千金を狙う最凶ヤクザ・ピルド(演者キム・ムヨル)と共謀。さらにマスコミを操作し、裏切り者には無慈悲な鉄槌を下す。まさにその変貌ぶりは、韓国版『ジョーカー』!(韓国紙『イルガン・スポーツ』)と評されたほど。

映画『対外秘』は11月15日(金)より、シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開。

ⓒ 2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

配給:キノフィルムズ