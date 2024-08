アメリカの民間宇宙企業Axiom Space(アクシオム・スペース)は2024年8月5日付で、同社の商業有人宇宙飛行ミッション「Ax-4」に指名されたクルーを公開しました。

Ax-4はアメリカの民間宇宙企業SpaceX(スペースX)の有人宇宙船「Crew Dragon(クルー・ドラゴン)」を使用する有人宇宙ミッションです。Crew Dragonを搭載したSpaceX社の「Falcon 9(ファルコン9)」ロケットはアメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられます。その後、Crew Dragonは国際宇宙ステーション(ISS)へドッキングし、クルーは科学実験や技術実証などを最大14日間に渡り実施して地球へ帰還します。なおNASA Space Operationsが2024年8月10日にXへポストした内容によると、Ax-4の打ち上げは2025年春以降に予定されています。

Axiom Mission 4 (Ax-4), the fourth private astronaut mission to the @Space_Station, now is targeted to launch no earlier than Spring 2025 from @NASAKennedy in Florida. 🚀

The Ax-4 crew members are pending approval to fly to the orbiting lab by the Multilateral Crew Operations…

- NASA Space Operations (@NASASpaceOps) August 9, 2024