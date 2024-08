チョ・ジヌン＆イ・ソンミン＆キム・ムヨル出演の映画「対外秘」予告編からメインビジュアルまで一挙解禁

韓国初登場No1! 世界を震撼させた「悪人伝」のイ・ウォンテ監督が贈る絶対予測不能サスペンス「対外秘」が、11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国公開される。今回、本予告編、メインビジュアル、場面写真10点が一挙解禁となった。本作は、世界的大ヒット作「THE FIRST SLAM DUNK」を抑え、韓国初登場No.1を記録したほか、各国の映画祭に出品され、映像・物語・演技、その全てで観客を圧倒した2024年必見の話題作だ。

出演は韓国映画界のトップに立つ、「工作 黒金星と呼ばれた男」のチョ・ジヌン、伝説の存在となった「KCIA 南山の部長たち」のイ・ソンミン、大注目の「犯罪都市 PUNISHMENT」のキム・ムヨル。監督は「悪人伝」で世界を震撼させたイ・ウォンテ。極秘文書を巡る緊迫感MAXの攻防劇を、一切のタブー無しで描き切り、絶対に予測できない結末へと観る者を突き落とす、息もできない驚愕のサスペンスが満を持して日本上陸!1992年、釜山。国と国民に尽くす政治家・ヘウン(チョ・ジヌン)は、国会議員選挙への立候補を決意。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテ(イ・ソンミン)が公認候補を自分の言いなりになる男に変える。虫けらのように踏みつぶされ、弱小政治家に成り下がったヘウンは、リベンジを果たすべく国を揺るがす“極秘文書”を手に入れ、ギャングのピルド(キム・ムヨル)と手を組み無所属で出馬。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは支持率1位を獲得するが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった……。解禁となった本予告編では、真面目で正義感に溢れ、妻には頭の上がらない弱小政治家だったへウンが、全てを奪った闇の権力者・スンテにリベンジ(下剋上)を仕掛け徐々に狂気と暴力に囚われていく様が映し出されている。裏ルートで手に入れた“極秘文書”を盾に、一獲千金を狙う最凶ヤクザ・ピルドと共謀。さらにマスコミを操作し、裏切り者には無慈悲な鉄槌を下す。まさにその変貌ぶりは韓国版「ジョーカー」!(Ilgan Sports)権力を競い合う表社会の政治闘争と、莫大な金を巡り命まで奪い合う裏社会の死闘が交錯。裏切り、共謀、大乱闘、何でもアリ! 最後の最後まで絶対予測不可能な下剋上バトルが今、幕を開ける。メインビジュアルにはへウン、スンテ、ピルドの三悪人が佇み、鋭い眼差しは同じく、それぞれ違う方向を見つめる姿と「見たら最後、あなたの正義が崩壊する。」というコピーが印象的。青空を覆う淀んだ雲は、悪人達の複雑に絡む心理と野心を空に映し出しているようだ。さらに、本作のノワールな世界観を感じられる場面写真10点も一挙解禁。1992年、現在のような大都会に姿を変える以前の釜山。発展していく街の傍らに確かに存在していた暗闇の世界を傑作「悪人伝」のイ・ウォンテ監督が陰影深く映し出した。チョ・ジヌン、イ・ソンミン、キム・ムヨル、韓国映画が誇る3人のトップ俳優の演技合戦にも期待が高まる。

■上映概要

映画「対外秘」

11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開



【出演】

チョ・ジヌン「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」「警官の血」

イ・ソンミン「KCIA 南山の部長たち」「復讐の記憶」

キム・ムヨル「悪人伝」「犯罪都市 PUNISHMENT」



【監督】イ・ウォンテ「悪人伝」

2023 / 韓国 / 韓国語 / 116分 / カラー / スコープ / 原題:대외비(英題:THE DEVIL'S DEAL) / 5.1ch / 字幕翻訳:鷹野文子 / 映倫区分:G

(C)2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM / B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.



<あらすじ>

1992年、釜山。党の公認候補を約束されたヘウンは、国会議員選挙への出馬を決意する。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテが、公認候補を自分の言いなりになる男に変える。激怒したヘウンは、スンテが富と権力を意のままにするために作成した極秘文書を手に入れ、チームを組んだギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬する。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは圧倒的有利に見えたが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、国を揺るがす壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった……。



