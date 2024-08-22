¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢º£µ¨4Àï8È¯¤Î¥Ð¡¼¥¼¥ëFW¥Ð¥ê¡¼¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ª
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï21Æü¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼(21)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó24²¯2300Ëü±ß)¤ò¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥È¥¥¡¼¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥®¥Ë¥¢·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Ð¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ëËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥·¥ç¡¼B¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ï¡¼¥¹¥é¥ó¥È¡á¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£
¤½¤Î¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¼°Àï37»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Û¥»¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤é¤¬º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥¸¥ç¥»¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ä¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥Ú¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó24²¯2300Ëü±ß)¤ò¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥È¥¥¡¼¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥®¥Ë¥¢·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Ð¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ëËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥·¥ç¡¼B¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ï¡¼¥¹¥é¥ó¥È¡á¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Û¥»¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤é¤¬º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥¸¥ç¥»¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ä¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥Ú¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£