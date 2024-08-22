２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．９３ドル（－１．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４７．５ドル（－３．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４７．６セント（＋２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．７５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．５０セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６３．００セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７５．４１（－１．０１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．９３ドル（－１．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４７．５ドル（－３．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４７．６セント（＋２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．７５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．５０セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６３．００セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７５．４１（－１．０１）
出所：MINKABU PRESS