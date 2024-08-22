Ž¢¥«¥Í¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉŽ¤»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ëŽ£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÅ¥¾Â²½¤¹¤ë¡ÄÀÇÍý»Î¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ž¢ÁêÂ³¤ÇÉ¬¤ºÙæ¤á¤ë²ÈÂ²Ž£¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢£Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤Ï¡¢¥â¥á¤ë²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
ÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¦¤Á¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç¥â¥á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÊ¬¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢´¹¶â¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤«¤é¡¢6000Ëü±ßÁêÅö¤ÎÉÔÆ°»º¤È2000Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤ò¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·»¤¬ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤Æ¡¢Äï¤¬ÍÂÃù¶â¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¡¢·×»»¾å¡¢·»¤Î¤Û¤¦¤¬4000Ëü±ßÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÄï¤ÏÉÔËþ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁêÂ³³Û¤ò¶ÑÅù¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2000Ëü±ß¤ò¸½¶â¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢·»¤ÏÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äï¤Ë2000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µÞ¤¤¤ÇÇä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢ÍÂÃù¶â¤òÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¶¦Í¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Û¤ÉÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¦Í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¶¦¤ËÍ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÀÇÍý»Î¤Ï¡È¥¥ç¥¦¥æ¥¦¡É¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¶¥Í¶¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬Åö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¶¥¤¤¡×¤ò¡ÖÍ¶¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º¤Î¡Ö¶¦Í¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
¤¤ç¤¦¤À¤¤2¿Í¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²È²°¤ò½¤Á¶¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÇäµÑ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤º°Õ¸«¤Ï°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£Çä¤ë»þ´ü¤ä¶â³Û¤ÇÉ¬¤ºÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½¶â¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤éº£¤¹¤°Çä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖµÞ¤°¤ÈÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÇä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¸«¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡ÖÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤¬²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤òÊ¬³ä¡ÊÊ¬É®¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¬ÎÌ¤äÅÐµ¤Ë»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤±¤Ë¤¯¤¤ÉÔÆ°»º¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»ºÁ´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¥¤¤¹ç¤¦¤Ë¤»¤è²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¦¤Ë¤»¤è¡¢°ä»º¤ÎÂçÈ¾¤¬ÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È°ä»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ë¥â¥á¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¥â¥á¤ë¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ»º5000Ëü±ß¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤²È¤Î¤Û¤¦¤¬¥â¥á¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ª¤â¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿Æ¹§¹Ô¤¬¡¢´óÍ¿Ê¬¤È¤·¤ÆÌ±Ë¡¤ÇÆüÅöÄøÅÙ¤·¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
²ð¸î¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î´óÍ¿Ê¬¤Ï¶ìÏ«¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÁêÂ³³Û¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¤ËÁè¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ñ»º²È¤Î¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢°ä»º¤¬5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÚ¼Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¶µ°éÈñ¡¢·ëº§¤Ç¤Î±ç½õ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Æ¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬Ê¿Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬ÉÔÍø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÆÀ¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢°ä»º5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔÊ¿Åù¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£»ñ»º²È¤Î¤Û¤¦¤¬ÁêÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ä»º5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º²È¤Ï¡¢Âå¡¹Âç¤¤Êºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç°ä»ºÁêÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢½ñÀÒ¡¦µ»ö¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÇºÇ°¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡ÖÇä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥â¥á¤ë¸¶°ø¤Î8³ä¤Ï¡Èµ¤»ý¤Á¡É¤ÎÌäÂê
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÂ³¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥â¥á¤ë¸¶°ø¤Ï¤¿¤À¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤ª¶â¤¬2³ä¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î8³ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¤Þ¤À¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤·¤³¤ê¤äº¨¤ß¤Ê¤É¤¬¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÇÅ¥¾Â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ä¤µ¤ì¤¿3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿Äï¤¬¡¢¡Ö·»µ®¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥â¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÎã¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¡¢60ÂåÁ°È¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¥â¥á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤éÅöÁ³Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿´¶¤Ê»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡¢¿Æ¤¿¤Á¤¬ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¡¢¥â¥á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¶òÃÔ¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤¿¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¥â¥á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¡¢ÄÔêí(¤Ä¤¸¤Ä¤Þ)¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¥â¥á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¼«Ê¬¤È¤ò¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÈæ¤Ù¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ï°ì¿ÆÅù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Æ±»Î¤ÏÆó¿ÆÅù¤Ç¤¹¡£½Ä¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¿Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ø·¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
²£¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÙ¤ò¸þ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥â¥á¤ëÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¸øÎ©¤Î³Ø¹»¤Ê¤Î¤Ë·»¤Ï»äÎ©¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï·ëº§¼°¤¬ÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËËå¤ÏÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤ÎÉþ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¤Î¤½¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¿´¤ÎÄì¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÁêÂ³¤Î¤È¤¤Ë¥É¥«¥ó¤ÈÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥á¤ëÁêÂ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤âÀ¸»ºÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ÈÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤À¤±¤À¡×¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼¡Ê1870¡Á1937Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥±Û´¶¤äÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èæ³Ó¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥±ÛÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÈæ¤Ù¤Ê¤¤¡×
ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¿Åù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÅùÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èæ¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·ÌÖ²ú²ú(¤Æ¤ó¤â¤¦¤«¤¤¤«¤¤)ÁÂ(¤½)¤Ë¤·¤ÆÏ³(¤â)¤é¤µ¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¸ÅÂå¤Î»×ÁÛ²È¡¢Ï·»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¡ÖÅ·Æ»¤Ï¸·Àµ¤Ç¤¢¤ê¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÊó¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÅ·Æ»¤µ¤Þ¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤¬¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤òÈ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ·¤¬È³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾ù¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅ·¤¬¤¤¤¤Êó¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¿ÁêÂ³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¾ù¤Ã¤¿¿Í¤Ë¥Ä¥¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÁè¤ª¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Îµá¤á¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÌ¼¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ïº£¤Ò¤È¤ÄÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÁêÂ³¡×¤â¤¢¤ë
¡Ö¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Î½Ð¸ý¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤«¼è¤ê²õ¤¹¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ò¼è¤ê²õ¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°äÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢·Á¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼Â²È¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ºâ»º¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä²È²°¡¢ÍÂÃù¶â¤ä³ô¼°¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁêÂ³¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤òË´¤¿Í¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ëºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤À¤±¤¬ÁêÂ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë´¤¿Í¤Î¿´¤ä°Õ»×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸²½¤ä»×ÁÛ¡¢¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤â¤Þ¤¿ÁêÂ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ò¸«¤ì¤Ð¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Î¡ÖÁê¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÁê¡×¡ÖÌÌÁê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¡ÖÁê¡×¤Ç¡¢¡Ö»Ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡ÖÁê¡×¤ò¡ÖÂ³¡×¤±¤ë¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë´¤¿Í¤Î»Ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁêÂ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¤¿¤À¡¢Ë´¤¿Í¤Î»Ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Êª¼ÁÅª¡¦¶âÁ¬Åª¤Ê»ñ»º¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤Î¾¦Çä¤ò·Ñ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤äÅ¹ÊÞ¤â°ú¤·Ñ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î°Õ»×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÆ°»º¤äÍÂÃù¶â¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Îº¬ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Æ¤Î»×¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öºâ»º°ä¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¡¢»×¤¤½Ð°ä¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡¢À¸¤Êý°ä¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¡×¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿·úÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â²È¤òÇä¤ëÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â²È¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÁêÂ³¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤äºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ê°ÕÌ£¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¡×¤ò¡ÖÂ³¡×¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íÁêÂ³¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë´¤¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢¤è¤¤ÁêÂ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÌòÌÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³¡×¤È¤Ï¿Æ¤Î°Õ»×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¿Æ¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ê¤¼¤¤¤ê¤·¤Û¤¦¤¸¤ó ¤ì¤¬¤·¤£¡Ë
1964Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÎß·×ÁêÂ³°Æ·ï¼ÂÀÓ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¹âÆñÅÙ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁêÂ³ÀìÌç²ÈÎò20Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÇÍý»Î¡×¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
----------
Å·Ìî Î´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤ÎÁêÂ³¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
----------
Å·Ìî ÂçÊå¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢´ðËÜ¾ðÊóµ»½Ñ¼Ô¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Âç¼ê¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¡¢´ÆººË¡¿Í¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÁêÂ³¤Î¤»¤ó¤»¤¤¡×¤ò³«È¯¡£YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁêÂ³¤ÈÊ¸³Ø¡×¤ò±¿±Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ë¿Í¡¢¥â¥á¤Ê¤¤¿Í¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î Å·Ìî Î´¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î Å·Ìî ÂçÊå¡Ë