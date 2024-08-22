【韓国】
中銀政策金利（8月）時刻未定
予想　3.5%　前回　3.5%（韓国中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想　43.3　前回　43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想　52.4　前回　52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00　
予想　45.7　前回　45.8（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00　
予想　51.7　前回　51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想　-12.7　前回　-13.0（ユーロ圏消費者信頼感)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想　52.1　前回　52.1（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想　52.7　前回　52.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）21:30
予想　23.0万件　前回　22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想　186.5万件　前回　186.4万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45　
予想　49.7　前回　49.6（製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　55.0（非製造業PMI・速報値)
予想　53.1　前回　54.3（コンポジットPMI・速報値)

中古住宅販売件数（7月）23:00
予想　393.4万件　前回　389.0万件（中古住宅販売件数)
予想　0.9%　前回　-5.4%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります