日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43432.12円 ボリンジャーバンド3σ
41394.48円 ボリンジャーバンド2σ
40847.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39356.84円 ボリンジャーバンド1σ
38617.47円 75日移動平均
38020.00円 22日夜間取引終値
37866.00円 5日移動平均
37319.20円 25日移動平均
37131.00円 200日移動平均
36315.00円 一目均衡表・転換線
35980.00円 一目均衡表・基準線
35281.56円 ボリンジャーバンド-1σ
33243.92円 ボリンジャーバンド2σ
31206.28円 ボリンジャーバンド3σ
260.55円 21日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43432.12円 ボリンジャーバンド3σ
41394.48円 ボリンジャーバンド2σ
40847.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39356.84円 ボリンジャーバンド1σ
38617.47円 75日移動平均
38020.00円 22日夜間取引終値
37866.00円 5日移動平均
37319.20円 25日移動平均
37131.00円 200日移動平均
36315.00円 一目均衡表・転換線
35980.00円 一目均衡表・基準線
35281.56円 ボリンジャーバンド-1σ
33243.92円 ボリンジャーバンド2σ
31206.28円 ボリンジャーバンド3σ
260.55円 21日日経平均株価現物終値
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