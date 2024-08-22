　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43432.12円　　ボリンジャーバンド3σ
41394.48円　　ボリンジャーバンド2σ
40847.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39356.84円　　ボリンジャーバンド1σ
38617.47円　　75日移動平均
38020.00円　　22日夜間取引終値
37866.00円　　5日移動平均
37319.20円　　25日移動平均
37131.00円　　200日移動平均
36315.00円　　一目均衡表・転換線
35980.00円　　一目均衡表・基準線
35281.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
33243.92円　　ボリンジャーバンド2σ
31206.28円　　ボリンジャーバンド3σ
260.55円　　21日日経平均株価現物終値


株探ニュース