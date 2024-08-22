¤Ê¤Ç¤·¤³³¤³°ÁÈ¤ÎÅë¾èÁ°¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÖÂç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ä¿ÈÄ¹¤ÎÌóÈ¾Ê¬Àê¤á¤¿²ÙÊª¡Ö¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×
Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç¿´¤â¿ÈÂÎ¤âµÙ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µÙ²Ë¤ò½ª¤¨¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Î¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹Âç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¨¤¨´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç22»î¹ç3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢8·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎPFA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢23Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬Áª½Ð¤¹¤ëÆ±Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£º£²Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢Á´4»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Ä¹Ã«Àî¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ç¿´¤â¿ÈÂÎ¤âµÙ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Þ¤¿¤Í¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µÙ²Ë¤ò½ª¤¨¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Î¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¥·¥ã¥Ä¹õ¥Ñ¥ó¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢Âç¤¤á¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¥Ç¥«¡×¡ÖÍ£¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈYui¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹Âç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë