クリスティアーノ・ロナウドが公式Youtubeチャンネルを開設。開設2時間で既にチャンネル登録者は200万人超え！

サウジアラビア1部アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは21日、自身のX（旧Twitter）を更新し、Youtubeチャンネル「UR · Cristiano」を開設したことを報告した。

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024

同チャンネルでは既に10本以上の動画がアップロードされており、息子のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアくんや恋人であるジョージナ・ロドリゲスさんらが出演している様子も確認できる。

「ユーチューバー」になった日本代表経験者をまとめてみた

「UR · Cristiano」のチャンネル登録者数は開設から2時間で200万人を超えており、午前2時時点で現在も増加し続けている。



同選手のSNSはInstagram, X, Facebookのいずれも1億人以上のフォロワーが存在する。チャンネル登録者数が1億人を超えているYoutubeチャンネルは現在2つしか存在しないが、「UR · Cristiano」は史上3つ目の登録者数1億人超えのチャンネルとなるだろうか。