ºÊ¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤È¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼À¾ÅÄÍ»Ö¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¡Ö°¦¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¡×´¶·ã¤ÎÀ¼
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥«¥Ã¥×¥ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¡ÖÀëºà¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤¢¤²¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î¤ä¤Ä¥¨¥â¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å²ì¤µ¤ó¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¥¹¥Æ¥¤ÊÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡Á¡¡¤â¤¦¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸Å²ìÁª¼ê¤Ø¤Î°¦¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë