¡ÖÎÌ»º·¿¥ê¥³¡×Î©¤ÁÂà¤¤ò¤á¤°¤ê¾®¸þ²È¤¬Âç·ö²Þ¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡×¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÅÐ¾ì
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¦Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎÌ»º·¿¥ê¥³ -ºÇ¸å¤Î¥×¥é¥â½÷»Ò¤Î¿ÍÀ¸ÁÈ¤ßÎ©¤Æµ-¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¦Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¡Ö½½°ìÄ®Ã¥´Ô·×²è¡×¤¬22Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡¡È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥åR2¡×¤«¤é¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1 / 35 ¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥³¤Î¼Â²È¤¬Î©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤âÉÁ¤«¤ì¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÁá¤¯¤âÇ÷¤ë¥é¥¹¥È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎÌ»º·¿¥ê¥³¡×¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ê¡ÈÎÌ»º·¿¡É¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¸þÍþ»Ò¡ÊÍ¿ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Û¥Ó¡¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£·ø¼Â¤ÊÄ¹½÷¡¦ÐÒÈþ¡Ê»ÔÀîÍ³°á¡Ë¤È¼«Í³¿Í¤Ê»°½÷¡¦¹á³¨¡Êº´·î³¨Èþ¡Ë¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë°é¤Ã¤¿¾®¸þ²È¤Î¼¡½÷¡¦¥ê¥³¤¬¡¢ÁÄÉã¡¦¿Î¡Ê¿¹²¼Ç½¹¬¡Ë¤ÎÁòµ·¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¼Â²È¤Ç¤¹¤´¤¹¤Ò¤È²Æ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤Ë¡¢¾®¸þ²ÈºÇÂçµé¤ÎÂç·ö²Þ¤¬ËÖÈ¯¡£¥ê¥³¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹½½°ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¸þ°ì²È¤¬½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¾®¸þ²È¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¾¡¼¥È²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¾®¸þ²È¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÂà¤¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤º¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¥ê¥³¤Ï¡¢Ä®¤Î¥×¥é¥â²°¡¦ÌðÅçÌÏ·¿Å¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÂà¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¾®¸þ²È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµµÁ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡×¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢¥ê¥³¤¬¡Ö¿ÆÍ§¤Ç¤â¡¢ÀµµÁ¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î²ÄÆ°°è¤ÏÀµµÁ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌÏ·¿Å¹Å¹¼ç¡¦¤ä¤Ã¤µ¤ó¡ÊÅÄÃæÍ×¼¡¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥ê¥³¤Î»Ñ¤¬¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¥³¤Î¡Ö¸·¤·¤¹¤®¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£X¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¤ÎÅÐ¾ì¤ò´î¤ÖÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤¬²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖµÞ¤Ë¥é¥¹¥ÈÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤½Ð¤Æ¤¤Æ¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¶á¤¤¤Î¤â¼Â´¶¡Ä¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾Â¼½Å¿Í¡Ë