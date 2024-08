24歳の悩めるJ・フェリックス、7年契約でチェルシー加入が決定！「これからが僕の最高の年だ」と宣言

イングランド・プレミアリーグのチェルシーは、「アトレティコ・マドリーからポルトガル代表FWジョアン・フェリックスを獲得した」と公式発表した。

契約期間は2031年夏までの7年間となっており、移籍金についてはおそらく3600万ポンド(およそ67.7億円)程度になったと報じられている。

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV