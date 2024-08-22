8·î27Æü¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¡ª¡¡º£¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤!!¡¡2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡©
2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢4Ç¯¸å¤Ï"¥Õ¥é¥Ã¥°ÄÌ"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥¢¥á¥Õ¥È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢¥Ñ¥¹¹¶·â¤ò½Å»ë¤·¤¿¶¥µ»
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅòÀõ°¡¼ÂÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ë¤¬¿·¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¡Ë¶¨²ñ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷°Ñ°÷²ñÉû°Ñ°÷Ä¹¤Îé®ÅÄ ³Ø»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¤¤¤Äº¢À¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¡¢¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥Õ¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬È¯¾Í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ÈÊ¼»Î¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤«¤é¤ÎÇÉÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¹ø¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ò¥é¥Ò¥é¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤òÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤È¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¹¶·â¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¹¶·âÂ¦¤â¼éÈ÷Â¦¤âÁê¼ê¤ÎÂÎ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤ÈÈ¿Â§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹¶·âÂ¦¤Ï¼éÈ÷Â¦¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¢¥á¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎËÉ¶ñ¤òÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤ì°Ê³°¤Ë¥¢¥á¥Õ¥È¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¥ë¡¼¥ëÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿Í¿ô¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï11¿ÍÂÐ11¿Í¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï5¿ÍÂÐ5¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£»î¹ç»þ´Ö¤â¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï15Ê¬¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î¹ç·×60Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï20Ê¬¥Ï¡¼¥Õ¤Î40Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï4²ó¤Î¹¶·â¤Ç10¥ä¡¼¥É¡ÊÌó9.1m¡Ë¿Ê¤à¤È¿·¤¿¤Ê¹¶·â¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥ó¡ÊÆÀÅÀ¥¾¡¼¥ó¡Ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¹¶·â¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢4²ó¤Î¹¶·â¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¹¶¼é¤¬¸òÂå¤·¡¢Å¨¿Ø¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë4²ó¤Î¹¶·â¤Ç¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥ó¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Çµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤ëºîÀï¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Á°Êý¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¤â1²ó¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥¹¹¶·â¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤òÅê¤²¤ë¿Í¤È¼õ¤±¤ë¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥óÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¹¶·âÂ¦¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¼éÈ÷Â¦¤Ï¤½¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î3¡ß3¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤Æ¤â¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ÎºîÀï¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÏºîÀï¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Á¥§¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Î¶î¤±°ú¤¤¬»î¹ç¤ÎÂé¸ïÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌ£Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºîÀï¤ò100¸Ä°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤ÏºîÀï¥ê¥¹¥È¤òµºÜ¤·¤¿¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÏÓ¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶·â¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼¡¤ÎºîÀï¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÀï¥¿¥¤¥à¡Ê¥Ï¥É¥ë¡Ë¤Ï25ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÎ³Ê¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎºîÀï¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹¶·â¤ÎÁ°¤ËËè²ó25ÉÃ¤ÎºîÀï¥¿¥¤¥à¤¬¼è¤ì¤ë¡£ÏÓ¤ËÃå¤±¤¿ºîÀï¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼¡¤Î¹¶·â¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦
¡½¡½ºîÀï°Ê³°¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥°ÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆµÞ¤Ë¹ø¤òÄÀ¤á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ø¤ò¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¼ê¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤ë¤ÈÈ¿Â§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÁ°¤ËÂç¤¤¯º¹¤·½Ð¤¹Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¼è¤é¤ì¤¿ÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤«¤é¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¤Þ¤º¡¢ÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç½÷À¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
é®ÅÄ¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀµ³Î¤Ê¿ô¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï3000¿Í¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦¤À¤È¡©
é®ÅÄ¡¡Ìó2000Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬ÃËÀ¤Î2ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
é®ÅÄ¡¡¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬9°Ì¤Ç½÷»Ò¤¬3°Ì¤Ç¤¹¡£4Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î27Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ç¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¸ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¸µ¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤ÇàÆüËÜºÇ¹â¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸½ºß41ºÐ¤ÎÌÚ²¼ÅµÌÀÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼ÅµÌÀ¡¡1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à½êÂ°¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»þÂå¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏNFL¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥É¥ß¥é¥ë¥º¡×¤ËÆþÃÄ¡£2009Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£2011Ç¯¤ËX¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥·¡¼¥¬¥ë¥º¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢2023Ç¯¤Ë°úÂà
¡½¡½¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÌÚ²¼¡¡¼«Ê¬¤Ï35Ç¯´Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ2020Ç¯¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆºòÇ¯°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï28Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÏÂÎ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤ÈÈ¿Â§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼¡¡¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤âÎý½¬Ãæ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¥Ñ¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬µ»½Ñ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ÍÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥Ã¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½8·î27Æü¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
ÌÚ²¼¡¡¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï²¿ÅÙ¤«½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÉÒ¾¹À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤òÈ´¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜÂåÉ½ÃË»Ò¤Ïº£¡¢À¤³¦9°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
ÌÚ²¼¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤½¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶á¹¾Í¤Íþ²ÆÁª¼ê¡£
¶á¹¾Í¤Íþ²Æ¡¡1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Blue Roses½êÂ°¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢Î¾¿Æ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êì¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÂ¾¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡£¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡£2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡½¡½¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¶á¹¾¡¡Àï½Ñ¡¦ÀïÎ¬À¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºîÀï¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆÃÍ¤ÎºîÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¹¶·â¤Î¤È¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥¹¡Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬Á°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ËÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¶·â¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¥é¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸ò¤¼¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶á¹¾Áª¼ê¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡©
¶á¹¾¡¡»ä¤ÏÂ¤ÎÂ®¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¸ª¤Î¶¯¤¤¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹1ËÜ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜÂåÉ½½÷»Ò¤Ïº£¡¢À¤³¦3°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¶á¹¾¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤âÂ¾¹ñ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
8·î27Æü¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿JAFA¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊÌÚ²¼Áª¼ê¡Ë¡¡¥¯¥í¥¹¡¦¥Ó¡¼¡Ê¶á¹¾Áª¼ê¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ