英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

feature

米亜法舛髻米団Г箸靴董忙つ、含む

◆別勝法蔽輒椶垢戮)特徴、特色

(名)特集(記事)

featureの本質的なイメージを捉える

featureという語について、特に注意すべきなのは動詞の用法だ。

まずは、この後紹介している,領稱犬鬚いつか見てほしい。「搭載している」「出演している」「展示される」「参加している」など、一見するとバラバラの意味で使われているように思えるが、これらに共通するfeatureのイメージが見えるだろうか?

動詞のfeatureは「(主語は)〜を特徴として持つ、含む」というのが本質的な意味だ。

簡単に言うと、haveやincludeに「特徴として」というニュアンスが加わったものだと捉えておこう。

これを踏まえて改めて,領稱犬鮓ると、すべて主語が何らかの特徴となるものを持っているという意味で使われているのが分かるはずだ。

このように本質を捉えると、どんな文脈で使われていても意味が見えてくるし、逆にこの本質が頭に入っていないと動詞のfeatureを理解することは永遠にできないといっても過言ではない。

この他、featureには◆屐蔽輒椶垢戮)特徴、特色」や、「(新聞などの)特集記事」、「(ニュース番組などの)特集」という名詞としての用法もある。

The latest model features a more powerful engine.

最新モデルは、より強力なエンジンを搭載している

The play features several famous actors.

その劇には、有名な俳優が何人か出演している

The movie features Brad Pitt as a vampire.

その映画にはブラッド・ピットが吸血鬼役で出演している

The exhibit will feature his works.

その展覧会では、彼の作品が展示される

His new album features Stevie Wonder.

彼のニューアルバムには、スティービー・ワンダーが参加している

The hotel features 95 spacious and comfortable rooms.

そのホテルには、95室の広々としていて快適な部屋がある

The newspaper featured the event on its front page.

その新聞は、その出来事を1面で取り上げていた

◆ 「(メディアが)〜を特集する」というニュアンスで使うこともある

The updated version has some new features.

アップデート版にはいくつかの新機能が入っている

The most distinctive feature of the Kingfisher is its bright blue color.

カワセミの最も際立った特徴は、鮮やかな青い色だ

◆ distinctive/striking feature(際立った特徴)、unique feature(他にはない特徴)、important/key/significant feature(重要な特徴)、common feature(よくある特徴)、main feature(主な特徴)などの〈形容詞+feature〉のパターンを押さえておこう

A unique feature of the sword is its shape.

その剣の他にはない特徴は、その形だ

The city's main features are considered to be its river and beautiful old bridges.

その街の主な特徴は、川と美しい古い橋だと考えられている

The car has some advanced safety features.

その車には、高度な安全機能が搭載されている

Sophia has very delicate features.

ソフィアはとても繊細な顔立ちをしている

◆ 「顔の特徴」という意味で使うこともある。この意味では主に複数形で用いられる

The paper recently ran a feature on whitewashing.

その新聞は最近、ホワイトウォッシングの特集を掲載した

□ Kingfisher(名)カワセミ ※アメリカ英語では鳥類の名前の最初の文字を大文字で表記することがある

□ whitewashing(名)有色人種の役を白人が演じること

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)