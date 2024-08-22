¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û»î¹çÁ°¤ËÆó·³¹ß³Ê·èÄê¡Ä¡¡¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏº¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÈµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡££¹²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¾¾ËÜÍµ¤¬Ã¤¸Ê¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡¢°¤Éô¤Ë·àÂÇ¤ò¸¥¾å¡££··î£±£´Æü°ÊÍè¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂë¤À¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î£±¹æ¥½¥í¡££²£°£±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®£±°ÌÆþÃÄ¤ÎÀÐÄÍ¤Ï¡¢Àè·îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬£³»î¹çÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡££²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¼«Ëý¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Êº¸Íã¡Ë¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ÎÂÇµå¤¬ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÁÛ¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¼é¸î¿À¤¬Äù¤á¤ÆÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤¬´°·ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç°ÅÅ¾¡£¤½¤ó¤ÊÀçÂæ¤ÎÌë¤Ë¥×¥íÌîµå¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤ÎÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤æ¤¨¤Î·ã¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡½¡½¡£ÀÐÄÍ¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤Ï»î¹çÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÏÊá¼ê¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á³°Ìî¡¢°ìÎÝ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÇØÉôÄË¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÃæÂ¼¹¸¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¹Ô¤¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï£·²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Á´£³ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼«¤éÀÐÄÍ¤ÎÆó·³¹Ô¤¤òÀâÌÀ¡£¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´Á³¥À¥á¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¸Æ¤Ù¤ë¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀÐÄÍ¤¬¤³¤Î·Á¤ÇÍî¤Á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¢½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó·³¹Ô¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÄÍ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÂç¤¤ÊÄÞº¯¤Ï»Ä¤»¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¡Ê£·ÂÇÀÊ¡ËÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Èº£ÅÙ¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂè£±¸õÊä¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£àÆ±¾ð¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¤Î´é¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£