¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤ò½ä¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡¡¥Ï¥ó¥Ç¥£Àï¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Î¼ê¤ÏÃç´Ö¤Î¾Ú¤·¡×
¡¡£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¦£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£¶¡Ë¤ò½ä¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Âç¤¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£µ®Â§¡¢¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡¢ÈÓÄÍÍ¥¤È£Õ£×£Æ¥ë¡¼¥ë¤Î¡Ö£±£Ö£Ó£³ÊÑÂ§¥¿¥Ã¥°¥Ð¥¦¥È¡×¤ÇÂÐÀï¡£¼«¤éË¾¤ó¤À¥Ï¥ó¥Ç¥£Àï¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï°ËÆ£¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç¥ê¥ó¥°³°¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥×¤ËÃè¤Å¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¸å¡¢ÂÐÀï¤·¤¿£³¿Í¤Ëµß½õ¤µ¤ì¸ª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿Á¥ÌÚÀ¿¾¡¤«¤é¡ÖÆ®º²¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃæÅè¤Ï¡Ö°ìµ¤¤ËÄì¾å¤²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ê¤ã¡¢ÌµÍý¤À¤è¤Ê¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¼ã¼ê£³¿Í¡¢¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¡£²¶¤Ïº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤¿´¤È¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡×¤È°ËÆ£¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡¢ÈÓÄÍ¤òÇ§¤á¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î¥Î¥¢ÂàÃÄ¸å¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÁª¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î£³¿Í¤È²¶¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î¼ê¤ÏÃç´Ö¤Î¾Ú¤·¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¶¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥Î¥¢¤Î¡Ö¶â¹ä¡×»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿Á¥ÌÚ¤«¤é¿Ï¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÆ®º²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤È·ã¹â¡£¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿ÃæÅè¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£