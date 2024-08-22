ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －464.9万（4億2603万）
ガソリン －160.6万（2億2060万）
留出油 －331.2万（1億2281万）
（クッシング地区）
原油 －56万（2820万）
（）は在庫総量
【カナダ】
＊鉱工業製品価格（7月）21:30
結果 0.0%
予想 -0.4% 前回 -0.1%（0.0%から修正）（前月比)
＊原材料価格指数
結果 0.7%
予想 -0.7% 前回 -1.7%（-1.4%から修正）（前月比)
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・圧倒的多数が９月利下げが適切になりそうと認識。
・幾人かが７月利下げの論拠を指摘。
・ほぼ全員がディスインフレ継続を予想。
・労働市場の一段と深刻な悪化リスクを一部が指摘。
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.160（WI：4.161％）
応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）
＊米労働統計局（ＢＬＳ）
米労働統計局（ＢＬＳ）が公表したデータによると、今年３月までの１年間の米雇用増加数の速報値は８１万８０００人の下方修正となった。下方修正幅は２００９年以来の大きさ。
【米国】
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －464.9万（4億2603万）
ガソリン －160.6万（2億2060万）
留出油 －331.2万（1億2281万）
（クッシング地区）
原油 －56万（2820万）
（）は在庫総量
【カナダ】
＊鉱工業製品価格（7月）21:30
結果 0.0%
予想 -0.4% 前回 -0.1%（0.0%から修正）（前月比)
＊原材料価格指数
結果 0.7%
予想 -0.7% 前回 -1.7%（-1.4%から修正）（前月比)
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・圧倒的多数が９月利下げが適切になりそうと認識。
・幾人かが７月利下げの論拠を指摘。
・ほぼ全員がディスインフレ継続を予想。
・労働市場の一段と深刻な悪化リスクを一部が指摘。
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.160（WI：4.161％）
応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）
＊米労働統計局（ＢＬＳ）
米労働統計局（ＢＬＳ）が公表したデータによると、今年３月までの１年間の米雇用増加数の速報値は８１万８０００人の下方修正となった。下方修正幅は２００９年以来の大きさ。