※経済指標

【米国】

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －464.9万（4億2603万）

ガソリン －160.6万（2億2060万）

留出油 －331.2万（1億2281万）

（クッシング地区）

原油 －56万（2820万）

（）は在庫総量



【カナダ】

＊鉱工業製品価格（7月）21:30

結果 0.0%

予想 -0.4% 前回 -0.1%（0.0%から修正）（前月比)



＊原材料価格指数

結果 0.7%

予想 -0.7% 前回 -1.7%（-1.4%から修正）（前月比)



※発言・ニュース

＊ＦＯＭＣ議事録

・圧倒的多数が９月利下げが適切になりそうと認識。

・幾人かが７月利下げの論拠を指摘。

・ほぼ全員がディスインフレ継続を予想。

・労働市場の一段と深刻な悪化リスクを一部が指摘。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.160（WI：4.161％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）



＊米労働統計局（ＢＬＳ）

米労働統計局（ＢＬＳ）が公表したデータによると、今年３月までの１年間の米雇用増加数の速報値は８１万８０００人の下方修正となった。下方修正幅は２００９年以来の大きさ。

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