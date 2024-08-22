※経済指標
【米国】
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油　－464.9万（4億2603万）
ガソリン　－160.6万（2億2060万）
留出油 　－331.2万（1億2281万）
（クッシング地区）
原油　－56万（2820万）
（）は在庫総量

【カナダ】
＊鉱工業製品価格（7月）21:30
結果　0.0%
予想　-0.4%　前回　-0.1%（0.0%から修正）（前月比)

＊原材料価格指数
結果　0.7%
予想　-0.7%　前回　-1.7%（-1.4%から修正）（前月比)

※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・圧倒的多数が９月利下げが適切になりそうと認識。
・幾人かが７月利下げの論拠を指摘。
・ほぼ全員がディスインフレ継続を予想。
・労働市場の一段と深刻な悪化リスクを一部が指摘。

＊米２０年債入札結果
最高落札利回り　4.160（WI：4.161％）
応札倍率　　　　2.54倍（前回：2.68倍）

＊米労働統計局（ＢＬＳ）
　米労働統計局（ＢＬＳ）が公表したデータによると、今年３月までの１年間の米雇用増加数の速報値は８１万８０００人の下方修正となった。下方修正幅は２００９年以来の大きさ。