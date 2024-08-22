¥Ñ¥ê¤Ç¡Ö1ËÜ379Ëü±ß¡×¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÇä¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡ÖÀµµ¤¤Ê¤Î¡©¡×¡¡¸ÞÎØÂÎÁà½÷²¦¤¬¹ðÇò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
ÊÄ²ñ¼°Ä¾¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¤¢¤ï¤ä¡É¤Î»öÂÖ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÂÎÁà¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ê¤É¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ð¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Âç²ñÄ¾¸å¤ËÁø¶ø¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¼«¿È¤ÎTikTok¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÀµµ¤¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¢¤ï¤ä¤Î»öÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÄ²ñ¼°¤Î¸å¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³°½Ð¤·¤¿¤Î¡×¤È¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥ë¥º¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎTikTok¤ÇÆ°²è¤ò²ó¤·¤¿¥Ð¥¤¥ë¥º¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë1ËÜ2Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó379Ëü±ß¡Ë¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡ØÀµµ¤¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¡©¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÈï³²¤³¤½ÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤ÏÌó22Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë