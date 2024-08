¡ÖÌ¿¤âÌ¾¤â¤¤¤é¤ÌÆ±»Ö¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Î½ªÀï¸å¡¢¡ÖÀº±ÔÉôÂâ¡×¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¾×·â¤ÎºîÀï¡×¤ÎÃæ¿È

8月26日に発売される『決定版 零戦最後の証言3』は、4月に刊行した『決定版 零戦最後の証言1』、6月に刊行した『決定版 零戦最後の証言2』と同様、私がこの30年のあいだに直接インタビューを重ねた元零戦搭乗員たちが、戦争をいかに戦い、激動の戦後をいかに生きてきたかを、本人の「証言」と戦中、戦後の写真とともに解き明かしたものである。登場人物は各巻8名で、『3』は志賀淑雄、鈴木實、田中國義、佐々木原正夫、渡辺秀夫、宮崎勇、長田利平、笠井智一の各氏。今回はこのなかから、志賀淑雄氏(1914-2005)が終戦直後に従事した、「皇統護持秘密作戦」のエピソードをリライトの上、ご紹介する。

全国の元零戦搭乗員約1100名の代表

「私はね」

はじめて会ったとき、志賀淑雄は言った。平成7(1995)年秋のことである。

「戦争で大勢の部下を死なせてきた。昔の部下や戦死した仲間のためなら何でもするが、私自身は表に出る資格のない人間です。本に載らないような搭乗員にも、立派な男が大勢いました。惜しい男ばかりでした。彼らのことを、どうか正確に伝えていってください」

志賀はこのとき82歳。警察装備を扱う会社を経営し、また、全国の元零戦搭乗員約1100名で組織する戦友会「零戦搭乗員会」の代表世話人(会長)を務めていた。

表に出ることを好まない戦闘機指揮官

海軍兵学校を卒業した志賀は、戦闘機隊指揮官として、真珠湾攻撃、アリューシャン作戦、南太平洋海戦などに零戦を駆って参加。その後、海軍航空技術廠テストパイロットとして新鋭機「紫電改」や「烈風」の飛行実験を手がけ、さらには大戦末期、紫電改を主力に編成され、押し寄せる米軍機を相手に戦った第三四三海軍航空隊飛行長の要職にあった。

戦史に関心がある人ならだれもが知る名前でありながら、本人は冒頭の言葉のように表に出ることを好まず、その戦歴や心情は断片的にしか伝わってこなかった。

私の取材に対しても、協力はするが、自身のことについては触れないよう、固く釘を刺されていた。その志賀が私のインタビューに応え、人生を本に綴ることを許してくれたのは、かつての部下たちの強い要望によるものだ。

「どうして志賀さんが出ないんだ」

私が、元零戦搭乗員を訪ね歩き、その証言を集めた『零戦最後の証言』(旧版1999年、光人社)という本を上梓するとき、昔の部下のあいだから、

「どうして志賀さんが出ないんだ」

という声が上がったのだ。なかでも、三四三空で志賀の部下であった山田良市(戦闘第七〇一飛行隊分隊長・元航空幕僚長)が、私の目の前で志賀に、

「飛行長ずるい。飛行長が出ないなら私も出ない。取材に協力もしない。そうすると神立君のこれまでの努力が無になりますが、それでも宜しいか」

と、強い調子で直談判してくれたことが大きかった。志賀は、なおもしばらく逡巡していたが、改めてインタビューを申し込むと、

「わかった。人間、そのときから50年も経てば、『当事者』から『生き証人』になる。『生き証人』として話をしましょう。こうなったら俎上の鯛だ。煮るなり焼くなりお好きなように。でも、お手柔らかに願います」

このとき、確かに志賀は「俎上の鯉」ではなく「俎上の鯛」と言った。私は、単に言い間違えたのか、それとも「鯉」ではなく「鯛」というところにプライドを見せたのか、というぐらいに思っていたが、あれは、

「鯉はまな板の上でじたばたしないが、鯛はじたばたする。まだ迷ってるんだよ」

という意味だったのかも知れない、と気づいたのはずっとのち、志賀が体調を崩し、もう会えなくなってからのこと。

今回はそんな志賀が、終戦直後に従事したある「秘密作戦」についての話をしよう。

玉音放送と最後の総飛行

昭和20年8月15日、天皇が国民に戦争終結を告げる玉音放送を、長崎県の大村基地にいた第三四三海軍航空隊(三四三空)の隊員たちは、総員が飛行場に整列して聴いた。

そして15日午後、司令は状況を確かめに、大分基地にあった第五航空艦隊司令部に飛んだ(三四三空戦友会が著した『三四三空隊誌』によれば16日となっている)。

司令の留守中、志賀は、隊員の士気を弛緩させないためと、自分が命を懸けて育てた紫電改との今生の別れのつもりで、可動機全機、約18機を率いて「総飛行」をおこなった。

「この頃は機材が消耗していて故障も多く、18機揃えるのが精いっぱいでした。ここで事故でも起こされたらいい笑いものだから、飛行場のまわりを一周して着陸しただけですが、これが見る人によっては、抗戦のデモンストレーションととられたかもしれません」

それと前後して、戦争継続を叫び叛乱をおこした厚木の第三〇二海軍航空隊から、徹底抗戦の呼びかけの使者が飛来した。(参考記事:「終戦のご聖断もあわや水の泡!? 日本海軍最強部隊叛乱事件の真相 徹底抗戦を主張した帝都防衛の精鋭部隊」)

「俺に命をくれるか」

「来たのは双発機、おそらく銀河か月光で、特務士官か兵曹長の年配の搭乗員でしたが、

『三四三空は行動をともにしない。余計なことをするな。帰れ!』

と、私が追い返しました。三四三空の気風からいっても、(徹底抗戦を呼号する)三〇二空のような行動はあり得なかったと思いますね。三〇二空にしても、動いていたのは結局、司令の小園安名大佐とその取り巻きだけでしたし」

8月17日、源田司令は戦闘第三〇一飛行隊の松村正二大尉を随伴させ、自ら紫電改を操縦、横須賀に向かって飛び立った。司令が大村基地に帰ってきたのは8月19日午前のことだった。出迎えた志賀に、源田は開口一番、

「お前、俺に命をくれるか」

と言う。

「あげられません。話の内容を聞くまでは、命は差し上げられません」

志賀は答えた。そこで源田は、東京で授けられてきた秘密任務の構想を打ち明けた。

国体護持の秘密作戦

近く連合軍が進駐してきて日本は占領されるが、天皇および国体(天皇を中心とする国家体制)の処遇に対しては不透明なままである。天皇の処刑をふくむ最悪の事態になったときにそなえて、皇統を絶やさず国体を護持するため、皇族の子弟の一人をかくまい、養育する。その行在所の候補地として熊本県五箇荘があがっている、というものだった。

「はじめは半信半疑でしたね。しかし、それならば、人選もふくめ私にお任せください、ということで、方法を考えたんです」

この特殊任務を三四三空に与えた理由として、戦後、刊行された書物のなかには、抗戦派とみられた源田大佐をおとなしくさせるための、〈毒をもって毒を制する〉妙案と書かれたものもあるが、志賀はその説を真っ向から否定する。

「それは絶対にありません。三四三空で抗戦ということは天地神明に誓ってありませんでした。司令は余計なことを言わない人で、はかりがたい面もありましたが、終戦を受け入れるということに関しては、完全に私との間で意思の統一ができていました。〈毒をもって毒を制する〉とはうがちすぎですよ。むしろ、優秀な隊員を数多く揃えていて実行力がある、そこを見込まれたんじゃないでしょうか」

明かされた皇統護持作戦

8月19日の昼、飛行場に三四三空の全搭乗員が集められ、源田司令が部隊解散の訓示をした。総員に「休暇を与える」というものだった。訓示が終わり、司令が号令台から降りると、志賀が、

「解散。ただし搭乗員、准士官以上残れ」

と命じた。

「そして、残った者に、『司令は自決される。お供したい者は午後8時に健民道場に集まれ』と、余計なことは言わず、それだけ伝えた記憶があります。健民道場は、飛行場の裏山の途中にあって、隊員の一部の宿舎としても使われていました。

司令とは事前に打ち合わせをして、『自決の直前までもっていきますから。みな拳銃に弾丸はこめさせます。銃をとるとき、私が“待て”と声をかけますから、そこでほんとうのことをおっしゃってください』

それで、集合した隊員たちに、考え直す時間を与えなきゃいけませんから、あと何分したら――私は気が短いから五分と言ったと思いますが――決行するから、それまで用を足すなり自由にしろ、妻帯者と長男は帰れ、と。再度集合するまでに、何人かは帰ったようですね。で、集まりまして、司令から、『残念ではあるが、ついに刀折れ矢尽きた』と。あの人の言葉はいつも簡潔です。まず別杯、ついで拳銃に弾丸をこめろと命じ、こめ終わったところで『待て!』と、こう言ったんです。『司令からお話がある』と。

ここではじめて、皇統護持作戦のことが打ち明けられました」

このときの模様を、戦闘第三〇一飛行隊整備分隊長・加藤種男大尉が記録していた。

国家の「秘密任務」

平成11(1999)年、志賀の紹介をうけ、私が京都市に暮らす加藤方に電話をかけたとき、加藤はやや狼狽した様子で、

「あなた、どこまで知ってるんですか。ほんとうに飛行長が話を聞けと言われましたか」

と、はじめは躊躇したようだったが、やがて重い口を開き、さらに手記を郵送してくれた。

それによると、源田司令の言葉は次のようなものであった。

〈私はいま、命も名もいらぬ同志がほしかった。試すような形になったことをお詫びする。われわれは、ある命令により死以上に勇気のある困難な重大任務に入る。この任務は生やさしいことではない。達成に何年を要するか、配置によっては土地の職業人になりきり、自活覚悟を求める。作戦は今夜、ただちに発動する。隊員からは明日、逃亡のそしりを受けることも覚悟し、もちろん他言無用と心得て、作戦命令の成功まで、肉親、友人にも絶対秘密を洩らさぬ誓いを求める〉

ことの真相を知らされた隊員たちは、思いもよらなかった新任務に奮い立ったという。

「全員興奮のなか、自決の場所は一転して作戦会議の場となった。ただちに配置が決定されました」

と、加藤は私に語っている。

このとき、かくまう予定だった皇族は、当時8歳の北白川宮道久王(戦後、皇籍離脱。のちに伊勢神宮大宮司をつとめる)であったとの証言もあるが、志賀は「皇女」ときかされており、ほかの隊員たちには何も知らされていなかったという。実行部隊にも必要なことしか伝えない、国家の「秘密任務」とはそういうものなのだろう。

大村基地への復帰

「皇統護持」の大任を担った源田部隊は、総勢23名(のち、元副長・中島正中佐が加わり、除名者も出るので若干の増減がある)。山口班、広島班、鹿児島班、熊本班、東京班の五班に分けられ、戦闘第七〇一飛行隊の山田良市大尉、村中一夫少尉の2名は、20日、大村基地にあった零戦に乗って、23名の連判状を東京の富岡少将に届ける。20日夜には、加藤大尉以下数名は、トラックに物資を満載して熊本に向け出発する。

志賀はそれらを見送ったあと、8月21日、磯崎千利大尉、中島大次郎少尉をつれて山口の生家に帰り、そこで待機することになった。ところが約一週間後、ラジオで原隊復帰の命令が出ていることを知り、ふたたび大村基地に舞い戻る。

その頃、大村基地では、復員する兵員による物資の持ち出しなど、さまざまな問題が起きていて、基地指揮官の第三五二海軍航空隊司令・山田竜人中佐は、喜んで志賀を迎えた。

日本がアメリカに負けた部分

以降、志賀は大村基地で終戦処理にあたることになる。

「9月14日、意外に静かに米軍が進駐してきました。敵意はもう感じなかったですね。

大型輸送機が着陸して、中からジープが降りてきた。ああ、これがジープというやつか、と。それで、数名の将兵が飛行機から出てきたんですが、そのなかでいちばん偉い大佐が運転を始めた。上級者が運転するなど日本では考えられないことで、これには驚きました。

それから、アメリカの士官が、“How many transportations do you have?"と聞いてきたけどこれがわからなかった。たまたま横にいた予備士官が、トラックのことですよ、と教えてくれて、ああそうか、と。それで軍需部に電話をして『6台ある』。

そしたら彼がホイッスルをピッと吹いて、兵隊が14〜5名、集まってきました。それを端から6人選んで、トラックをとりにいかせた。負けたな、と思いましたね。日本では専門の運転員でもないかぎり、自動車の運転なんてできなかったですからね」

あるとき、一人の中尉が飛行場のなかを走りまわって源田司令を探していた。その中尉の名はテイトといい、海兵隊の情報将校である。真珠湾攻撃について聞き取りがしたいのだという。

「司令は行方不明。真珠湾なら俺も行ったよ」と志賀が言うと、テイト中尉は、「I found my boy!」と叫んで志賀の肩をガシッとつかんだ。

ハリウッドスターのパイロット

3日3晩、テイト中尉の尋問を受け、それが終わると、紫電改を横須賀に空輸するための試飛行を米軍から指示された。10月13日から3日間かけてテストを行い、16日、いよいよ横須賀に向かうことになる。空輸される紫電改は3機。志賀と、田中利男上飛曹、小野正盛上飛曹の3名が、日の丸を米軍の星のマークに塗り替えた紫電改の操縦にあたった。

出発前、打ち合わせに現れた輸送機機長の米軍将校の顔に、志賀は見覚えがあった。タイロン・パワー少佐、ハリウッドの二枚目スターである。

「『シカゴ』など、彼の映画は戦前から日本でも公開されていて、観たことがありました。そのタイロン・パワー本人であることを知って、この野郎、いつの間にパイロットに、と思いましたが、アメリカでは民間人パイロットが多くいるので、めずらしいことではないんですね」

と志賀。3機の紫電改は、監視役のF4Uコルセア戦闘機数機に囲まれて横須賀に向かった。

「特殊飛行はいっさいダメ、と言われていましたが、これで最後だな、と思って、大村上空、誘導コースでスローロールをやりました。するとコルセアのやつがバーッと2機近づいてきて、私の飛行機に編隊を組んだと思ったら、パッと脚を出した。

ははあ、怒ってるな、着陸しろということだな、と。それで着陸したら、『どうしてあんなことを』と言うので、『これが俺の最後の飛行だよ』と答えた。わかった、と許してくれましたけどね」

秘密裏に動く皇統護持作戦

紫電改の空輸を終えた志賀は、その後も大村基地にとどまったが、皇統護持作戦のほうは、秘密裏に活動が続けられている。

当初、行在所の候補地とされた五箇荘は、熊本県と宮崎県の県境ちかく、平家の落人がのがれてきたと伝えられる土地である。ただ、この地を調査した加藤種男大尉によると、五箇荘も秘境というわけではなく、皇族をひそかにかくまう目的に適した土地とは言いがたかった。隊員たちはさらに、皇室発祥の地とされる高千穂をはじめ、南九州に行在所の適地をもとめて潜行したが、条件にあう場所はなかなか見つからず、候補地選びは困難をきわめたという。

さらに、昭和20年10月には、熊本県警が源田隊の動きを察知し、内偵をはじめたとの情報が入る。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が、源田大佐の身柄を探しはじめる。

紆余曲折を経て、宮崎県の杉安(現・西都市)が行在所の候補地に選ばれたのは、11月上旬のことだった。

かくまう皇族を海路で九州へ

本隊は、九州各地の調査状況を集約し、東京との連絡にも好都合であったことから、大分県の佐賀関に置かれることになる。

「10月下旬、私のもとに、北九州の門司に行けと連絡があり、行ってみると、大型船を操船できる甲種船長の免許証が用意されていました。かくまう皇族を、海路で九州へ送る準備です。海軍士官は、飛行機乗りでも操艦の経験はありますからね。11月には源田司令が一度、どういう目的かわかりませんが、大村基地に戻ってきています」

そして、11月30日、陸海軍が解体されると、志賀も同日をもって軍籍をはなれ、ふたたび山口で待機に入った。

「12月、源田司令が私の家をたずねてきて、2、3日滞在したことがあります。ベランダで一人黙考していて、声をかけるのもはばかられる感じでした」

昭和21(1946)年1月7日、皇統護持作戦のメンバーは大分県佐賀関に集合。これは万一のさい、ここから皇族を上陸させるための地形偵察も兼ねていた。佐賀関では、第五航空艦隊参謀長だった横井俊之少将が海軍の機密費で機帆船を購入、そのための海運会社を興していた。

ただし、隊員一人一人は、任務遂行が可能な範囲で、それぞれ仕事をみつけ、生計を維持することが求められている。志賀は、大阪にいる弟の会社で生産している石鹸を売らないか、ともちかけられ、生活の糧を得るため見本をもって売り歩いたことがあった。

軍人は社会に出たら役に立たん

「しかしまったく武士の商法で……。山口市の八木デパートに売り込みに行ったんですが、仕入れ部があるのを知らずに正面から売り場へ行ったので、『ここは品物を売るところで、買うところではありません』と言われました。このときは恥ずかしさで頭のてっぺんまで真っ赤になる気がしましたね。軍人は社会に出たら役に立たん、と痛感しました」

そして、昭和21年3月、源田司令以下7〜8名の隊員とともに川南工業に入社。これも、皇統護持作戦の一環である。

川南工業社長の川南豊作(1902-1968)は、俗に「箱舟」とよばれる輸送船(構造を簡略化した戦時標準船)の大量建造で財をなし、軍令部顧問の肩書きももっていた。川南工業が、海軍の秘密任務に従事する者の潜伏先になっていたのだ。

作戦の辞退

志賀ははじめ、一般の社員に対しては商船学校卒といつわってドック人夫として入社し、のちに文化部という仕事の実体のない部署に移ったが、やがて元海軍士官であることが周囲にばれ、また、自分を中心に隊員たちを、志賀もふくめて等距離に置こうとする源田司令の態度に不信感を抱き、「それなら私がいる必要はないでしょう」と辞表を提出した。

川南豊作が、志賀のために下関出張所をつくってくれたことで退社はせずに下関に移り、山口の自宅から通勤するようになる。

昭和22(1947)年には日本国憲法が施行され、国の象徴としての天皇が明記されたことで事実上、皇統護持作戦はその意味を失った。

しかし、それが完全に終結するにはなおも長い時間を必要としたのである。

皇統護持作戦の終了

皇統護持作戦の盟約は新憲法施行後も続いており、司令以下、総員が集まって最初の解散式が行われたのは昭和28(1953)年1月のこと。場所は大分県の鉄輪(かんなわ)温泉だった。

「日本が独立を取り戻し、アメリカも陛下を認めて、われわれの任務もこれで終わりだ、と、けじめをつける意味で集まったんです。この任務がいつまで続いたか、ということははっきりしませんが、私はこの解散式まで、ということでいいと思います。

ところが、場所が大きな座敷で人払いもできず、解散の辞は用意していたんですが、司令がはっきりしたことをおっしゃらなかった。それで、なかには解散の意図がうまく伝わらず、その後もいざというとき即座に任務につけるよう待機を続けていた者がいたことと、われわれはこれをなんとか秘密にしておきたかったんですが、末端の誰かがしゃべって、それまでにもチラリ、チラリと漏れてはいましたが、週刊誌にすっぱ抜かれてしまった。

そこで司令に、禍根を残さないようはっきり終了を宣言することを進言し、昭和56(1981)年1月7日、東京・原宿の東郷神社和楽殿に隊員17名を集め、司令より任務の終結を正式に伝達、さらに海軍の元陸攻搭乗員が経営する五反田の『赤のれん』という店の2階を借り切って、二度めの解散式を行いました」

一生を捧げる軍人の生き様

しかし、いわゆる皇統護持作戦はこの一本だけではなかった。陸軍もふくめ、いくつかの動きが同時並行的にあり、海軍では、特攻兵器「桜花」を主戦兵器とする第七二一海軍航空隊(神雷部隊)にも同様の任務が打診されている。神雷部隊は、将来の海軍再建をにらんで若手士官を別人に仕立てて市井に潜伏させる任務が先に動き出し、そのために皇統護持作戦に就くことはなかったが、名を変え地下に潜った湯野川守正(大尉)は一時期、三四三空の隊員たちと同じく川南工業で働いたことがある。このときは互いに、秘密任務に就いていることなどおくびにも出さず、長いあいだそのことを知らずにいたという。

「結果的に、幸い皇統護持の任務がじっさいに発動されることはなかったんですが、これは陸軍にひきずられて始まった戦争の、海軍にとってできる最後の御奉公であったと思っています」

と、志賀は述懐する。

終戦の混乱のなか発動された「皇統護持」の秘密作戦。南北朝時代の昔ならいざ知らず、連合軍が上陸してくれば、九州に皇族を匿ったところで隠しおおせるものではない。だが、この任務に生涯を捧げ、戦後36年もの間、任務についていた隊員がいたことは事実である。昭和49(1974)年、フィリピン・ルバング島から帰還した小野田寛郎陸軍少尉が、元上官からの命令解除の伝達を受けてはじめて投降に同意したように、一度下された命令は解除されるまで生き続けるのが「軍人」というものだったのかもしれない。

真珠湾以来のハワイ訪問ならず

開戦60周年となる平成13(2001)年、「零戦搭乗員会」が、12月7日(ハワイ現地時間)に開催される記念セレモニーにあわせて、「真珠湾攻撃60年ハワイ慰霊の旅」を企画した。

「ハワイには空襲に行ったきり、一度も行ったことがないんです。しかし、真珠湾で戦死した部下もいるし、これが最後の機会になると思うから、こんどこそ行ってみようと思う」

と、志賀は私に言った。じっさいに志賀は家族5名で、ツアー参加を申し込んでいる。

「私が行ったら、みんな喜んでくれるかな」

行くと決めたら、旅がだんだん楽しみになってきたようだった。

ところが、旅行まで1ヵ月となった11月上旬、突然、志賀が体調をくずしたという知らせが届いた。ほどなく、ツアーもキャンセルされたという。それを最後に、6年間ずっと、数日おきに続いていた志賀から私への音信はプッツリと途絶えた。

平成17(2005)年11月25日、死去。享年91。東京・練馬区の江古田斎場で営まれた葬儀には、全国から多くの元部下が集い、別れを惜しんだ。

志賀が生前に記したノート

志賀が亡くなる少し前、愛媛県在住の海軍史研究家・菅成徳から、段ボールいっぱいの資料が届いたことがある。山口県に出張に行った際、たまたま立ち寄った骨董屋で見つけて、私が関心を示すのではないかと購入し、送ってくれたのだという。

箱を開けてみると、入っていたのは、海軍兵学校六十二期生の卒業アルバムや兵学校の教科書、プリント類。そのなかに、古ぼけた1冊のノートがあった。表紙には「海軍航空廠」の文字があり、「周防」という印鑑が押されている。

もしやと思い、開いてみると、ノートにはさまざまな飛行機のテストデータが記されており、前半は周防元成大尉(のち少佐)が書き、後半は志賀が書いたものだった。

これは、南太平洋海戦(1942年10月26日)を終え、空技廠飛行実験部員(テストパイロット)として転勤する志賀に、前任者である周防が、トラック基地で手紙とともに託したノートに相違ない。

私は、はなはだ不思議な気がした。志賀が生家に保管していたアルバムやノートが、何らかの事情――その少し前に、生家が解体されたことをのちに知ったが――で骨董屋に流れ、奇跡と言ってもいいほどの偶然で知人がそれを発見し、いま、私の手元にある。

テレパシーや超常現象など、私は信じない。だが志賀は、倒れて連絡がとれなくなったあとも、何かを託そう、あるいは伝えようとしてくれたのではないか。折に触れ、ノートを開いては思いを馳せるが、その答えはいまだ見つからないままである。(文中敬称略)

