　「2024ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」（24、25日、札幌）の騎乗馬が21日、決定した。騎乗馬の能力差を考慮して、近走成績などから出走馬をABCDの4ランクに分け、全騎手に各ランクの馬が1頭ずつ当たるように抽選が行われた。

　◆WASJ第1戦（24日、札幌10R、芝1200メートル）

Bアスクエピソード　　58オシェア

Bアップストローク　　58レーン

Dイイヒニナル　　　　56戸　崎

Aヴィアドロローサ　　58川　田

Cオックスリップ　　　56坂　井

Bカイカノキセキ　　　56松　山

Aクファシル　　　　　58ティータン

Dグランツベリー　　　56ホ　ー

Aコーティアスマナー　54モレイラ

Cショウナンアメリア　56吉村智

Dトリップトゥムーン　58武　豊

Bバシレウスシチー　　58横山典

Cプリティインピンク　56サンチアゴ

Dプルスウルトラ　　　58ルメール

　◆WASJ第2戦（24日、札幌11R、芝2000メートル）

Bアスクドゥポルテ　　58坂　井

Bエリダヌス　　　　　56サンチアゴ

Cカヨウネンカ　　　　56レーン

Bコスモフロイデ　　　58吉村智

Aシュバルツクーゲル　56ルメール

Aナックイルシーブ　　58戸　崎

Aニューノーマル　　　56ホ　ー

Cバールデュヴァン　　58オシェア

Dビキニボーイ　　　　58ティータン

Cポッドボレット　　　58松　山

Aマイネルエンペラー　58武　豊

Cマイネルニコラス　　58横山典

Dモカフラワー　　　　56川　田

Dルージュアルル　　　56モレイラ

　◆WASJ第3戦（25日、札幌10R、ダート1700メートル）

Aアレクサ　　　　　　58松　山

Aオールマキシマム　　56横山典

Cサヴァビアン　　　　58ホ　ー

Bサムハンター　　　　58モレイラ

Dシックザイン　　　　58坂　井

Bショウナンカブト　　58川　田

Aスズカマジェスタ　　58レーン

Cスズカルビコン　　　58戸　崎

Cティアップリオン　　58武　豊

Cデビッドテソーロ　　56ルメール

Aビーアイオラクル　　58オシェア

Dフォーワンセルフ　　58サンチアゴ

Dラフエイジアン　　　58吉村智

Bワイワイレジェンド　56ティータン

　◆WASJ第4戦（25日、札幌12R、芝1800メートル）

Dアナレンマ　　　　　58松　山

Bアマイ　　　　　　　56武　豊

Dアレマーナ　　　　　56オシェア

Aエグランタイン　　　56坂　井

Cエゾダイモン　　　　58モレイラ

Cコスモディナー　　　54ティータン

Cジェモロジー　　　　56川　田

Aジャスティンアース　56吉村智

Bストップザタイム　　58ルメール

Dスプリングノヴァ　　54レーン

Dナリタザクラ　　　　58横山典

Aマイネルブリックス　56サンチアゴ

Bマチカゼ　　　　　　58戸　崎

Bユイ　　　　　　　　56ホ　ー