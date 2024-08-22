24、25日に札幌で開催 「ワールドオールスタージョッキーズ」騎乗馬が決定
「2024ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」（24、25日、札幌）の騎乗馬が21日、決定した。騎乗馬の能力差を考慮して、近走成績などから出走馬をABCDの4ランクに分け、全騎手に各ランクの馬が1頭ずつ当たるように抽選が行われた。
◆WASJ第1戦（24日、札幌10R、芝1200メートル）
Bアスクエピソード 58オシェア
Bアップストローク 58レーン
Dイイヒニナル 56戸 崎
Aヴィアドロローサ 58川 田
Cオックスリップ 56坂 井
Bカイカノキセキ 56松 山
Aクファシル 58ティータン
Dグランツベリー 56ホ ー
Aコーティアスマナー 54モレイラ
Cショウナンアメリア 56吉村智
Dトリップトゥムーン 58武 豊
Bバシレウスシチー 58横山典
Cプリティインピンク 56サンチアゴ
Dプルスウルトラ 58ルメール
◆WASJ第2戦（24日、札幌11R、芝2000メートル）
Bアスクドゥポルテ 58坂 井
Bエリダヌス 56サンチアゴ
Cカヨウネンカ 56レーン
Bコスモフロイデ 58吉村智
Aシュバルツクーゲル 56ルメール
Aナックイルシーブ 58戸 崎
Aニューノーマル 56ホ ー
Cバールデュヴァン 58オシェア
Dビキニボーイ 58ティータン
Cポッドボレット 58松 山
Aマイネルエンペラー 58武 豊
Cマイネルニコラス 58横山典
Dモカフラワー 56川 田
Dルージュアルル 56モレイラ
◆WASJ第3戦（25日、札幌10R、ダート1700メートル）
Aアレクサ 58松 山
Aオールマキシマム 56横山典
Cサヴァビアン 58ホ ー
Bサムハンター 58モレイラ
Dシックザイン 58坂 井
Bショウナンカブト 58川 田
Aスズカマジェスタ 58レーン
Cスズカルビコン 58戸 崎
Cティアップリオン 58武 豊
Cデビッドテソーロ 56ルメール
Aビーアイオラクル 58オシェア
Dフォーワンセルフ 58サンチアゴ
Dラフエイジアン 58吉村智
Bワイワイレジェンド 56ティータン
◆WASJ第4戦（25日、札幌12R、芝1800メートル）
Dアナレンマ 58松 山
Bアマイ 56武 豊
Dアレマーナ 56オシェア
Aエグランタイン 56坂 井
Cエゾダイモン 58モレイラ
Cコスモディナー 54ティータン
Cジェモロジー 56川 田
Aジャスティンアース 56吉村智
Bストップザタイム 58ルメール
Dスプリングノヴァ 54レーン
Dナリタザクラ 58横山典
Aマイネルブリックス 56サンチアゴ
Bマチカゼ 58戸 崎
Bユイ 56ホ ー