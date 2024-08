Travis Japanの最新音楽映像作品『Travis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"』が、8月22日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」でともに初登場1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」も初登場1位となり、3作連続・通算3作目となる映像3部門同時1位を獲得した。

初週売上は、DVD:2.7万枚、BD:6.0万枚で、合計8.7万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」のいずれも自己最高初週売上を記録。また、「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、2023年8月発売の前作『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW〜ただいま、おかえり〜』の8.0万枚を上回り、映像3部門いずれも自己最高初週売上【※】を記録した。本作は、2024年1月1日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した『Road to A』を引っ提げて1月から行われたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』から、2月23日の大阪城ホールでの公演を収録した映像作品となっている。【※】Travis Japanのこれまでの映像3部門自己最高初週売上作品/DVD自己最高初週売上:2023年9月11日付『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW〜ただいま、おかえり〜』2.4万枚、BD自己最高初週売上:2023年9月11日付『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW〜ただいま、おかえり〜』5.6万枚、ミュージックDVD・BD自己最高初週売上:2023年9月11日付『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW〜ただいま、おかえり〜』8.0万枚DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2024年8月26日付:集計期間:2024年8月12日〜18日)>