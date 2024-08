Snow Manが、4枚目のフルアルバム『RAYS』 (読み:レイズ)の発売とグループ初の5大ドームツアー<Snow Man Dome Tour 2024 RAYS>の開催を発表した。『RAYS』は、“RAYS=9人の光線”が集まり、大きな光となって、もっと遠くまで輝く──Snow Manのその先の未来に向かって加速していく輝きを詰め込んだ一枚。リードトラック「EMPIRE」は、誰もが聴いたことのあるモーツァルトの名曲「交響曲 第25番 ト短調」を大胆にサンプリングした、スタイリッシュかつエッジーな楽曲。クラシックの荘厳さと現代的なダンスビートが融合されたサウンドにのせ、メンバーの強い意思を掲げたSnow Manの新境地を切り拓く1曲となっている。

4th Album『RAYS』



2024.10.30 Release※8月21日(水)22:35以降順次予約受付開始◼︎初回盤A(CD+2DVD)品番:JWCD-98651/B〜C価格:\4,000(税抜) / ¥4,400(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容(予定)】1. EMPIRE2. 新曲B3. Dangerholic4. LOVE TRIGGER5. We’ll go together(ほか全13曲収録予定・曲順未定)【DVD収録内容(予定)】・EMPIRE (Music Video)・Dangerholic (Music Video)・DA BOMB (Music Video)・LOVE TRIGGER (Music Video)・We’ll go together (Music Video)・Behind The Scenes (A)その他映像コンテンツ収録予定◼︎初回盤A(CD+Blu-ray)品番:JWCD-98652/B価格:\4,000(税抜) / ¥4,400(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容(予定)】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【Blu-ray収録内容(予定)】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一◼︎初回盤B(CD+DVD)品番:JWCD-98653/B価格:\3,800(税抜) / ¥4,180(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容(予定)】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【DVD収録内容(予定)】・新曲B (Music Video)・Behind The Scenes (B)・撮り下ろし特典映像その他映像コンテンツ収録予定◼︎初回盤B(CD+Blu-ray)品番:JWCD-98654/B価格:\3,800(税抜) / ¥4,180(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容(予定)】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【Blu-ray収録内容(予定)】初回盤B (JWCD-98653/B) 同一◼︎通常盤(CD Only)品番:JWCD-98655価格:\3,000(税抜) / ¥3,300(税込)初回仕様:スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊【CD収録内容(予定)】1. EMPIRE2. 新曲B3. Dangerholic4. LOVE TRIGGER5. We’ll go together(ほか全18曲収録予定・曲順未定)◼︎CD購入者特典初回盤A (JWCD-98651/B〜C, JWCD-98652/B):特典A初回盤B (JWCD-98653/B, JWCD-98654/B):特典B通常盤 (JWCD-98655): 特典C