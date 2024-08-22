

BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2年振りのオリジナルアルバム「2:BE」のリードトラック「Blissful」が『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2024年8月21日公開）で１位を獲得した。 さらに、『iTunes ソング ランキング １位（2024年8月12日時点）』『LINE MUSIC ウィークリー ソング Top 100 １位』『YouTube 急上昇チャート：人気急上昇中の音楽、日本、2024年8月13日15：30 時点（Blissful -Music Video-）』など各種音楽チャートを席巻し、185冠を達成したことがわかった。（レコード会社調べ） BE:FIRSTの「Blissful」が日本の音楽シーンを代表するチャートで堂々の１位を獲得。『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』での週間１位獲得楽曲数は、今作で通算７作目となった。