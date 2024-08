【BURN OUT】著者:チバケイ/ZAKKIZAKI集英社

少しだけ“未来”の話。警視庁に長年勤め、“鬼の完侍”と呼ばれていた熱血漢、鍛冶完侍(カジ カンジ)は、定年を迎え、燃え尽き症候群によりボケっとする日々をおくっていた。そんなある日、こんなことではいかんと、妻の葉子と買い物の付き添いのために街へ出掛ける。のんびり久しぶりに2人の時間を過ごす予定が事態は急変し……。

本作は、2019年8月から「少年ジャンプ+」にて配信されているチバケイ/ZAKKIZAKI氏の短編作品。燃え尽き症候群だった鍛冶完侍が再び立ち上がり、平和のために戦う物語が始まる。

葉子の買い物に付き添い、ベンチで休憩していると、突如、謎の生命物体が現われる。だが、明らかに異質な存在のそれに周囲は気付かない。それは無差別に人を襲いはじめる。にもかかわらず、その現状が分かっているのは完侍ひとりなのだ。

戸惑う完侍に、街の電気屋でヒーローオタクの、ヒキタニが事情を説明する。どうやらそれを見ることができるのは、65歳以上の進行した老眼を持つ人間だけらしい。ヒキタニはこの宇宙人の存在を察知し、日々その存在を追っていた。

高齢者の主人公という、あまり少年漫画ではみかけない設定の物語。定年により燃え尽きた男が再び立ち上がる姿に是非注目してほしい。

□ジャンプ+「BURN OUT」のページ

【あらすじ】

"鬼の完侍"と恐れられていた元刑事の鍛冶完侍は、退職後気の抜けたような生活を送っていた。退屈を噛み殺しながら…。ある日そんな男の前に現れたのは、足が何本もある----!?

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.