¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÃçÆ»ÂçÊå¤¬Á°ÀáÍ¥½Ðµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡¡À¾»³µ®¹À¤«¤é¤Ï¥²¥¡ÖÅÚ²°ÃÒÂ§¤ËÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îÆÁ»³¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃçÆ»ÂçÊå¡Ê£²£´¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£³£°¹æµ¡¤Ï£²²óÁ°¤Î¿¢ÅÄÂÀ°ì¤Î¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤Çµ¤ÇÛ°ìÊÑ¡£Á°²ó¤ÎÃæ°æ½ÓÍ´¤¬Í¥½Ð£´Ãå¤È¤¤¤¦Àä¹¥Ä´µ¡¤À¡£¡Ö²»¤¬¤¤¤¤¡£ÆÁ»³¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÍè¤¿¤±¤É²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤â°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·ÈÉ¤Ç¤â¾¯¤·Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅöÃÏ½é»²Àï¤Ê¤¬¤é¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¥Á¥ë¥È£°¡¦£µÅÙ¤Ç½ÐÂ¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë¤Ï¼ã¾¾¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·»µ®Ê¬¡¦À¾»³µ®¹À¤Î½Ë¾¡²ñ¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÅÚ²°ÃÒÂ§¤ËÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÀ¾»³¤«¤éàµ¤¹çá¤òÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£Æ£²¤À¤±¤ÉÁ°Àá¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥½ÐÌÜÉ¸¤ÇºÇ¸å¤ËÅÚ²°¤µ¤ó¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾»³»ØÎá¤Î¼Â¸½¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£