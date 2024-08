9人組グループ・Snow Manが21日、公式YouTubeで『夏の1日をSnow Manと一緒にちょっとだけ過ごそうぜ生配信』を行い、10月30日に4枚目のアルバム『RAYS』(レイズ)を発売することを発表した。アルバムタイトル「RAYS」は光の先にある未来に向かっていく想いを乗せた作品。9つの光線。光線があつまれば、さらに大きな光となり、より遠くまで、光り輝ける…という想いが込められている。

今作のリードトラック「EMPIRE」は誰もが聴いたことのあるモーツァルトの名曲「交響曲 第25番 ト短調」を大胆にサンプリングした、スタイリッシュかつエッジーな楽曲。クラシックの荘厳さと現代的なダンスビートが融合されたサウンドにのせ、メンバーの強い意思を掲げた、Snow Manの新境地を切り拓(ひら)く1曲に。スペインのバルセロナを舞台に総勢62人が参加した海外撮影MVも完成した。初回盤Aには「EMPIRE」、「新曲B」、「Dangerholic」「LOVE TRIGGER」「We’ll go together」ほか全13曲と、各シングルのMVとBehind The Scenes(A)その他映像コンテンツ収録予定。初回盤Bには新曲BのMV、Behind The Scenes (B)、撮り下ろし特典映像などコンテンツ収録予定だ。なお今月15日から体調不良のため活動を一時休止していた目黒蓮は療養を経て回復に向かっているが生配信は欠席となった。