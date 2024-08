ベスト8決定！ J1降格圏の鳥栖＆札幌はJ2勢に苦杯を喫する…横浜FMは後半ATに大きなドラマ【天皇杯】

21日、第104回天皇杯のラウンド16が各地で行われた。前回王者の川崎フロンターレは既に敗退している今大会。J1勢が苦しみ、ベスト16には10チームしか勝ち上がれず。残りの6チームはJ2クラブとなった。前回大会準優勝の柏レイソルは、ヴィッセル神戸と対戦。開始3分に佐々木大樹がゴールを決めて神戸が先制。このゴールを最後まで守り切り、0-1で神戸がベスト8に進出した。

J2勢では、前々回王者のヴァンフォーレ甲府がJ1優勝争い中の鹿島アントラーズと対戦した。過去2大会連続で対戦し、いずれも甲府が勝利しているこのカード。3連勝を目指した中、甲府は29分に三沢 直人のゴールで先制する。鹿島を相手に互角に戦い続けて行ったが、前半アディショナルタイムに藤井智也がゴールを決めて鹿島が追いつくと、後半も互いにビッグチャンスがないまま終了するかと思われたが、89分に植田直通がCKからヘディングを叩き込み鹿島が逆転。甲府へのリベンジを果たしてベスト8に進出した。また、J2vsJ1のカードでは、V・ファーレン長崎と横浜F・マリノスが白熱の戦いに。前半は互いにゴールを奪えずにゴールレスで進むと、58分に長崎がフアンマ・デルガドのゴールで先制する。先制を許した横浜FMだったが、67分に天野純のゴールで同点に。しかし、後半アディショナルタイム2分にマテウス・ジェズスがゴールを奪い、長崎が土壇場で勝ち越しに成功する。下剋上達成かと思われたが、8分間のアディショナルタイムにはさらなるドラマが、アディショナルタイム8分には加藤蓮のクロスを西村拓真が合わせて横浜FMが同点とすると、アディショナルタイム10分には西村のパスを受けた植中朝日が豪快なシュート。古巣相手のゴールで横浜FMが奇跡の逆転勝利を収めた。また、J1で降格圏に沈み苦しんでいる2チームは苦しい戦いに。最下位の北海道コンサドーレ札幌はジェフユナイテッド千葉に1-0、19位のサガン鳥栖はレノファ山口FCに0-2とゴールを奪えずに敗戦。また残留争い中の湘南ベルマーレも、優勝を争うガンバ大阪に3-2で逆転負けを喫することに。柏、湘南、鳥栖、札幌と残留争い中のチームが軒並み敗れる中、京都サンガF.C.は大分トリニータに2-0で勝利を収めた。準々決勝は9月18日に開催予定。J1勢6チームvs J2勢2チームの争いとなる。◆準々決勝カード9/18横浜F・マリノス vs レノファ山口FCサンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズジェフユナイテッド千葉 vs 京都サンガF.C.◆ラウンド16結果V・ファーレン長崎 2-3 横浜F・マリノス【長崎】フアンマ・デルガド(後13)マテウス・ジェズス(後45+2)【横浜FM】天野純(後22)西村拓真(後45+8)植中朝日(後45+10)サガン鳥栖 0-2 レノファ山口FC【山口】若月大和(前6)山本駿亮(前11)サンフレッチェ広島 2-0 愛媛FC【広島】トルガイ・アルスラン(後23)加藤陸次樹(後34)ガンバ大阪 3-2 湘南ベルマーレ【G大阪】山下諒也(前14)福岡将太(前41)中谷進之介(後31)【湘南】奥野耕平(前11)鈴木章斗(前35)ヴァンフォーレ甲府 1-2 鹿島アントラーズ【甲府】三沢直人(前29)【鹿島】藤井智也(前45+3)植田直通(後44)柏レイソル 0-1 ヴィッセル神戸【神戸】佐々木大樹(前3)京都サンガF.C. 2-0 大分トリニータ【京都】松田佳大(後11)川崎颯太(後36)ジェフユナイテッド千葉 1-0 北海道コンサドーレ札幌【千葉】品田愛斗(前45)