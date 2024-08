日韓合同オーディション・プロジェクト “Nizi Project” で、誕生した7人組グローバル・ボーイズグループ『NEXZ(ネクスジ)』が日本デビューを果たした21日、クラスマガジン『25ans(ヴァンサンカン)』の10月号特別版に初登場することが発表されました。

8月21日に、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で日本デビューした『NEXZ』。メンバーのSEITAさん(17)は、グループの未来像について「形にとらわれることなく、音楽という多彩な色の粘土に僕たち、メンバーの色を加えてさまざまな形を作っていきたい、と考えていて。これからたくさんの色や形の作品が生まれると思うんですが、そのたびに、成長して変化し続けるNEXZをお見せできるように頑張りたいです 」とインタビューで明かしています。

『NEXZ』は “Next Z(G)eneration” を意味しており、Nizi Projectから生まれた証として “N” と “Z” を冠しつつ、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められているといいます。5月20日には、Korea 1st Single Album『Ride the Vibe』を引っ提げて “グローバルデビュー”しています。