¡Ú¹Åç¡Û¾²ÅÄ´²¼ù¡¡ÀèÀ©Ä¾¸å¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤Ø¤Î»Íµå²ù¤ä¤à¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£±Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò£±¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£ÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ù¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î£·²ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ïµð¿ÍÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤È¤Î¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÎÅê¼êÀï¤Ç¡¢£¶²ó¤Þ¤ÇÎ¾·³¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡£¾²ÅÄ¤â£±ÈÖ¡¦´Ý¤ò£³ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²æËý¶¯¤¯Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«£·²ó¤Ë½÷Ë¼Ìò¤ÎºäÁÒ¤¬£·¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿£·²ó¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎºäËÜ¤Ø»Íµå¡£¤ï¤º¤«¤Êà·äá¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æó»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢ÀõÌî¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Ãæ´Ö¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï£·²ó£±£±£°µå¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£µ¨£±£±¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾²ÅÄ¤ÏÀèÀ©Ä¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿£·²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Íµå¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê£±ÅÀÀèÀ©¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºäËÜ¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£Ñ£Ó¡á£¶²ó£³¼ºÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¡£º£µ¨£²£°»î¹çÃæ£±£¹»î¹ç¤Ç£Ñ£Ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¶þ»Ø¤Î°ÂÄê´¶¤À¤±¤Ë¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ÇÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£