散歩にもドライブにも！ 横須賀、逗子・葉山周辺の穴場レストラン&カフェ8選

海沿いの街で見つけたレストランやカフェ、食べ歩きにもってこいの精肉店をご紹介。

海沿いの街散策マップ

少し足を延ばして、海沿いの街でおいしいものを食べるのも素敵な過ごし方ですよね。逗子や葉山は有名なビーチもあり夏は大変賑わいますが、少し静かになる10月あたりに訪れてみるのもおすすめです。また、基地の影響でアメリカンな印象のある横須賀ですが、隠れた名店がまだまだ存在しています。

今回は湘南エリア在住の編集部員が実際に訪れたおすすめ店を厳選しました。季節を問わず、ちょっと癒やしをもらえる海沿いの街へお出かけしてみませんか?

横須賀エリア

山の上ベーカリー&カフェ

山の上ベーカリー&カフェ 出典:りっか0403さん

京急線の県立大学駅から徒歩5、6分ほどの場所にあるカフェ。階段を上がって行くと、こんなところに?と思うような場所に、突然素敵な古民家カフェがあらわれます。

女性オーナー1人で切り盛り(時々旦那様もお手伝い)しているカフェで、店の横にある窯でパンやスイーツなどを焼いていて、三浦野菜を使った料理もおいしいと評判の隠れ家カフェ。テラス席もあり、店内もとてもクラシカル。オーナー1人での営業のため、忙しい時間帯などはセルフになりがちですが、居心地も良くアットホームな雰囲気で通いたくなるカフェになること間違いなしです!

「薪窯パンとビーフシチュー」1,800円 出典:りっか0403さん

古民家を夫婦でDIYしたという素敵なお店 出典:granmiさん

横須賀 松坂屋

横須賀 松坂屋 出典:BEER_LOVER_1974さん

<店舗情報>◆山の上ベーカリー&カフェ住所 : 神奈川県横須賀市田戸台60TEL : 046-884-8670

京急線の横須賀中央駅から徒歩5分ほどの場所にある、ちょっとおしゃれな老舗の精肉店。横須賀名物「スカメンチ」や「よこすか海軍カレーライスコロッケ」などをその場で揚げてくれるのでお店でも食べることができます。精肉類はもちろんですが「和牛コーンビーフ」や、添加物を使用しないホームメイドの「ソーセージ」なども人気の品。店内ではオリジナルのおしゃれなTシャツやキャップも販売しています!

2店舗目は「BUTCHER’S TABLE」として、海沿いにある「いちご よこすかポートマーケット」内に出店。こちらでは海を眺めながら食事も楽しめますよ。

ショーケース 出典:井之頭海五郎さん

リバーストーン

リバーストーン 出典:kagokagoさん

<店舗情報>◆横須賀 松坂屋住所 : 神奈川県横須賀市上町1-44TEL : 046-822-0986

京急線の馬堀海岸駅から徒歩10分ほどの場所にある「リバーストーン」。昔ながらの雰囲気が落ち着く老舗の喫茶店です。海岸までも徒歩5分ほどなので、散歩するついでにもおすすめ。昔からのファンも多い、鉄板にのせられた「ナポリタン」が名物の一つですが、トースト類やチョコレートパフェなどのデザート系も人気です。

「ナポリタン(サラダ付き)」750円 出典:気まぐれミミィさん

鴨鶴

鴨鶴 出典:sanokuniさん

<店舗情報>◆リバーストーン住所 : 神奈川県横須賀市馬堀町4-1-20TEL : 046-841-4044

京急線の浦賀駅からバスで10分ほどの場所にある「鴨鶴」。鴨居港が目の前にあり、鴨居八幡神社の大きな鳥居の横に店がある素敵なロケーションです。釜飯が有名で、タコ、サザエ、カニ、鯛、穴子、帆立が定番メニュー。冬限定で牡蠣の釜飯も食べられるとか! そのほか、地元の魚を使ったお刺身のセットや日替わりランチなどもあり、地元の人はもちろん、横須賀美術館やビーチも近いので特に週末は観光客で賑わっています。単品で注文できる「まぐろコロッケ」220円も評判の一品。休日には行列必至なので、早めの来店がおすすめです。店の前には駐車場もありますよ。

刺身などが付いた「釜めしセット」1,980円、単品1,200円 出典:sanokuniさん

AzzurrA Mare SAJIMA

AzzurrA Mare SAJIMA 写真:お店から

<店舗情報>◆鴨鶴住所 : 神奈川県横須賀市鴨居3-6-3TEL : 046-841-0731

JR逗子駅からバスで45分ほど、横須賀線衣笠駅からタクシーで15〜20分ほどと公共交通機関では行きづらいのですが、ロケーションが抜群の穴場レストラン。もちろん駐車場も完備されています。横須賀と逗子の間に位置する、タコなどで有名な佐島にある地元食材を使ったイタリアンです。

海を眺めながらのランチは季節を問わず最高! 出典:tokiYoさん

ランチはコースで6,000円、7,800円(別途サービス料10%)と、少し贅沢に感じますが新鮮な食材を使った料理はボリュームもありどれもおいしくいただけます。そして、海がすぐ目の前にあり、泳いでいる魚が下に見えるという最高のロケーション、ソフトドリンク飲み放題(最初の1杯はノンアルビールやシャンパンも選べる)で素晴らしい時間を過ごすことができます。佐島という場所柄、夏のシーズン中でも逗子や葉山あたりよりも比較的空いているのがいいですね。ちなみにお子様単品メニューもあり、ちょっと高級なお店なのに子どももOKというのもうれしい限り(筆者は2歳児を連れていきました)!食事の後は、隣にある「天神島臨海自然教育園」や、タコやしらすの直売所に立ち寄ったりするのもいいですね。

テラス席の横は海 写真:お店から

逗子・葉山エリア

GOOD STOCK

GOOD STOCK 出典:kankan511さん

<店舗情報>◆AzzurrA Mare SAJIMA住所 : 神奈川県横須賀市佐島3-8-35TEL : 046-854-9704

JR逗子駅からバスで15分ほどの場所にある、元「DEAN&DELUCA」の総料理長が手掛けるデリ&レストラン。シンプルな外観ですが、アメリカングロッサリーをイメージした雰囲気がおしゃれです。広々とした店内に入るとデリコーナー、キッチンツールなどを販売するエリアがあり、その奥がオープンキッチンのレストランスペースになっています。ベビーカーも余裕で通れる広さがあるので子連れで食事も楽しめますよ。

充実のデリ 出典:ヨンぱちさん

ランチでは「7種のDELIプレートSET」1,500円、「12種のDELIプレートSET」2,200円、「DELI御前」1,600円など、デリがたっぷり味わえるメニューが充実しています。+300円でドリンクバーもセットに! ゆとりのあるテーブル配置と居心地の良さでついついのんびりしてしまいそうです。

デリはテイクアウトもできて、定期的に料理教室などのイベントも開催している素敵なレストランです。

物販のスペースもあり、広々とした店内 出典:ヨンぱちさん

CREMAHOP 逗子店

CREMAHOP 逗子店 出典:★*さん

<店舗情報>◆GOOD STOCK住所 : 神奈川県三浦郡葉山町一色599-4TEL : 046-845-6135

本店はこちらの逗子店ですが、横須賀に工房があるアイスクリームショップ「CREMAHOP(クレマホップ)」。「New Open News」で紹介している2号店は、工房近くの商業施設「コースカ ベイサイド ストアーズ」内に、2023年9月にオープンしました。

見た目アメリカンなインパクトがあるにもかかわらず、素材にこだわった甘味料・人工着色料不使用のアイスクリームがいただけます。どれも濃厚な味わいでシングルでも大満足! アイスクリームは通常メニュー20種類程度のほか、月替わりの限定フレーバー5種類があり、注文前に3種類まで試食ができます。サイズは「シングル」430円、「ダブル」690円、「トリプル」980円。イートインはもちろん、逗子海岸までの道を食べながら散策するのもいいですね。

「ダブル」690円、ワッフルコーンは+50円 出典:Jasmine_mさん

葉山旭屋牛肉店

葉山旭屋牛肉店 出典:ウー子さん

<店舗情報>◆CREMAHOP 逗子店住所 : 神奈川県逗子市逗子1-7-4 清水屋ビル 1FTEL : 070-8444-4380

葉山と言えば「葉山牛」が有名。そんな葉山牛を取り扱っているのが、森戸海岸などにも近い老舗の精肉店「葉山旭屋牛肉店」です。地元の人や観光客に昔から人気の「特製 葉山コロッケ」100円は、値段も良心的。このコロッケとそれを挟んで食べる「皮パン」を購入して、ビーチで食べる人も多いのではないでしょうか。もちろんコロッケだけではなくメンチカツやチキンカツを挟んで食べても◎。子どもも大人も大好きなコロッケ、海水浴中のランチにもドライブのお供にももってこいですね。

「特製 葉山コロッケ」100円 出典:alex2000さん

「皮パン(パーカーパン)」5個入り435円。コロッケやメンチカツなどを挟んで食べる。1個87円で購入も可能 出典:ズッコのズさん

<店舗情報>◆葉山旭屋牛肉店住所 : 神奈川県三浦郡葉山町堀内898TEL : 046-875-0024

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 散歩にもドライブにも! 横須賀、逗子・葉山周辺の穴場レストラン&カフェ8選 first appeared on 食べログマガジン.